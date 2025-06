Idealer Bridgerton-Ersatz vor Staffel 4: Serie über junge Frauen, die im 19. Jahrhundert nach Ehemännern suchen

Eine Serie, die Bridgerton-Fans mit sehr ähnlicher Romantik-Unterhaltung beglückt, bietet sich als Ersatz geradezu an. Bevor die Netflix-Serie Staffel 4 erhält, gibt es davon sogar noch eine 2. Staffel.

Bridgerton-Fans, die ungeduldig auf Staffel 4 warten, können ihre romantischen Bedürfnisse im frischen Historiengewand zwischenzeitlich anderswo füttern: mit der ähnlich gelagerten Serie The Buccaneers.



Netflix-Nacheiferer: The Buccaneers hat verblüffende Bridgerton-Parallelen

In den 1870er Jahren, also nur ein paar Jahrzehnte nach Bridgertons Viktorianischen Zeitalter, kommen mehrere junge Amerikanerinnen nach England. Während sie sich möglichst einen Ehemann mit Adelstitel angeln sollen, sind die britischen Aristokraten eher an dem Reichtum der Besucherinnen interessiert. Die offenen und lauten Damen aus Übersee verstoßen allerdings gegen alle britischen Umgangsformen und so kommt es schnell zum Culture-Clash. Trotzdem findet sich Nan St. George (Kristine Froseth) zwischen zwei Verehrern wieder: dem charmanten Guy Thwarte (Matthew Broome) und dem reservierten Theo, Duke of Tintagel (Guy Remmers).

Schaut hier den Trailer zu The Buccaneers:

The Buccaneers - S01 Trailer (Deutsch) HD

The Buccaneers debutierte mit der 1. Staffel 2023, also drei Jahre nach dem Start von Bridgerton. Zwischen Season 2 und 3 der Netflix-Serie schwamm sie eindeutig im Fahrtwasser von deren Erfolg mit, tonal sowie thematisch. Auf ein historisches England-Setting bauend, fällt der Tonfall auch hier trotz vergangener Kulisse modern aus – was sich in der neuartigen Musikauswahl, den emanzipierten Figuren und dem schnellfüßigen Erzähltempo niederschlägt.

Genau wie in Bridgerton kommt die Romantik in The Buccaneers nicht zu kurz, wenn die gutaussehenden Flirt-Kandidaten Schlange stehen. Aber mit fünf jungen Protagonistinnen ist ein wichtiges Element auch die geteilte Frauenfreundschaft der Hauptfiguren. Und queere Liebe wird ebenfalls beleuchtet.

Während Bridgerton auf den Buchvorlagen von Julia Quinn basiert, hat The Buccaneers einen unvollendeten Roman von Edith Wharton (Zeit der Unschuld) zur Grundlage.



The Buccaneers erhält noch vor Bridgertons 4. Staffel eine neue Season

Wer die 8 Folgen von The Buccaneers schon durchgeschaut hat, muss außerdem nicht mehr lange auf die 2. Staffel voller Liebe und Entscheidungen warten. Nach der großen Hochzeit am Ende von Staffel 1 sortieren die Figuren sich neu und Gossip Girl-Star Leighton Meester stößt dazu. Am 18. Juni 2025 startet die 2. Staffel.

Wer seine Romantik-Unterhaltung (wie bei Bridgerton) etwas bunter und emotionaler mag als in manch anderen angestaubten Historienschinken, ist mit The Buccaneers also gut beraten, um die Wartezeit bis zur Netflix-Rückkehr zu überbrücken.

The Buccaneers streamt nicht bei Netflix

Einziger Wermutstropfen ist, dass Netflix-Nutzende für The Buccaneers den Streaming-Dienst wechseln müssen, denn Staffel 1 (und bald auch Staffel 2) der romantischen Historienserie streamt bei Apple TV+. Dafür könnt ihr zunächst ein 7-tägiges kostenloses Probeabo abschließen, um die Serie und den Streamer auszutesten.

Weitere ähnlich gelagerte Unterhaltung bei Netflix findet ihr zum Beispiel in der Jane Austen-Verfilmung Überredung, während der Streamer den kürzlich veröffentlichten spanischen Bridgerton-Ersatz schon wieder eingestellt hat.



Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.