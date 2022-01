Im Finale von Spider-Man No Way Home verstecken sich 6 weitere Marvel-Schurken

In Spider-Man Now Way Home muss sich Peter Parker gegen fünf Schurken aus dem Multiversum stellen. Im Marvel-Blockbuster haben sich aber noch weitere versteckt – darunter auch eine böse Spider-Man-Variante.

Achtung, Spoiler zu Spider-Man No Way Home: Noch nie musst Peter Parker gegen so viele Schurken gleichzeitig antreten wie in Spider-Man: No Way Home. Dem Konzept des Marvel-Multiversums sei Dank kollidieren hier mehrere Filmuniversen, was uns ein spektakuläres Wiedersehen mit fünf bekannten Spidey-Schurken brachte – den betrunkenen Venom mal außer vor gelassen. Im Finale des Films haben sich aber noch sechs weitere Marvel-Fieslinge versteckt.

Diese sechs Marvel-Schurken sind in Spider-Man No Way Home versteckt

Nach dem großen finalen Kampf an der Freiheitsstatue klaffen am Himmel über New York die Risse im Multiversum, die Doctor Strange mit einem mächtigen Zauber schließen muss. In diesen Rissen sind schemenhafte Gestalten zu erkennen, die viele Marvel-Fans grübeln lassen, welche bekannten Spider-Man-Widersacher sich wohl hinter den Umrissen verbergen könnten.

Jetzt hat das Rätseln aber ein Ende, denn der Tik Tok-User Kevin Moran konnte sie alle identifizieren und präsentiert seinen Fund in einem kurzen Video. Die größte Überraschung: ein vierter Spider-Man hat sich unbemerkt in Spider-Man No Way Home eingeschlichen.

Folgende sechs Spider-Man-Charaktere gibt es im Finale von No Way Home zu entdecken:

Superior Spider-Man

Kraven the Hunter

Scorpion

Black Cat

Rhino

Mysterio

Es ist sicherlich kein Zufall, dass ausgerechnet sechs Gegenspieler am Multiversums-Horizont auftauchen. So sind die sogenannten Sinister Six ein ikonisches Schurken-Team, das Spider-Man in den Comics das Leben schwer macht. Möglich ist, dass hier bereits ein zukünftiger Auftritt der Sinister Six in Sony's Spider-Man Universe angedeutet wird.

Alle Spider-Man-Filme im Ranking

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Spider-Man Filme | Ranking nach No Way Home

Vier der sechs dargestellten Charaktere haben wir auf die ein oder andere Weise bereits in den bisherigen Spidey-Universen zu sehen bekommen. Mit Kraven the Hunter befindet sich sogar schon ein Film zu einem weiteren der in No Way Home angedeuteten Schurken in der Mache, der von Aaron Taylor-Johnson verkörpert wird. Der spannendste Schurkenauftritt ist jedoch der des Superior-Spider-Man.

Ein böser Peter Parker? Der Superior Spider-Man kündigt sich an

Der Superior Spider-Man ist ein Fanliebling aus den Marvel-Comics, der bisher noch in keinem Live-Action-Spider-Man-Film zu sehen war. Bei ihm handelt es sich um eine der spannendsten und düstersten Versionen des Marvel-Superhelden.

© Marvel Comics Superior Spider-Man

Im Jahr 2012 vollendete der sterbende Otto Octavius in den Spider-Man-Comics einen perfiden Plan. Er tauschte sein Bewusstsein mit dem von Peter Parker. Während Peter in Doc Ocks Körper gefangen war und schließlich starb, begann für Otto Octavius ein neues Leben im Körper von Peter Parker.

Peters letzter Wunsch ist es, dass Otto Octavius seine Arbeit als Spider-Man fortführt. Der ambitionierte und geniale Wissenschaftler schwört seinem Schurkendasein ab und macht es sich zur Aufgabe, ein besserer Spider-Man zu sein, als Peter Parker es je war. Allerdings ist er auch ruchloser und mörderischer.

Ob wir den Superior Spider-Man tatsächlich in einem kommenden Marvel-Film zu sehen bekommen, ist bisher nicht bekannt. Nach dem Mega-Erfolg von No Way Home können wir uns aber sicher sein, dass Sony gerade alle erdenklichen Spider-Man-Szenarien für die Zukunft in Betracht zieht. Es steht sogar bereits eine Rückkehr von Emma Stone als Gwen Stacey im Raum. No Way Home ist erst der Anfang einer neuen Spider-Man-Ära.

Podcast: Ist Spider Man: No Way Home der beste Marvel-Film 2021?

Drei Marvel-Experten unserer Kolleg:innen von FILMSTARTS diskutieren über den meisterwarteten Marvel-Film des Jahres, Spider-Man: No Way Home. Spoiler kommen erst nach einer deutlichen Warnung, keine Sorge.

In der Folge wird u. a. geklärt, wie sich der neue Film ins MCU und in die Spider-Man-Reihe einfügt, außerdem wird die Frage beantwortet, ob man für die Abspannszenen im Saal bleiben sollte oder den Gang zum Klo antreten kann.



Welche Spider-Man-Charaktere wollt ihr in kommenden Marvel-Projekten sehen?