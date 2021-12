Die größten Überraschungen in Spider-Man No Way Home: Diese Marvel-Charaktere feiern ihre Rückkehr

In Spider-Man: No Way Home bringt das Multiversum zahlreiche bekannte Charaktere aus dem Spider-Verse zusammen. Hier gibt's die 9 größten Marvel-Überraschungen im Überblick. Achtung, massive Spoiler.

In Spider-Man: No Way Home stoßen Peter Parker und Doctor Strange durch einen missglückten Zauber das Tor zum Multiversum auf. Und natürlich nehmen mehrere Schurken aus anderen Marvel-Filmuniversen die Einladung ins MCU dankend an. Achtung, es folgen Spoiler zu No Way Home:

Nachdem uns Far From Home bereits mit einer Variante von J. Jonah Jameson verzückte, kehren in No Way Home gleich 9 Marvel-Charaktere aus anderen Filmuniversen oder Marvel-Serien ein.

No Way Home ist prall gefüllt mit Überraschungen für Fans. Wenn ihr diese nach eurem Filmbesuch nochmal Revue passieren lassen wollt oder ihr den neuen Spider-Man-Film nicht sehen und einfach mitreden möchtet, dann haben wir für euch hier alle großen Überraschungsauftritte in der Übersicht - in der Reihenfolge, in der sie im Film zu sehen sind.

Spider-Man-Überraschung 1: Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil

© Netflix Matt Murdock

Gerade einmal acht Minuten dauert es bis Spider-Man: No Way Home die erste große Überraschung raushaut. Peter Parkers neuer Anwalt ist niemand geringeres als der aus Marvel's Daredevil bekannte Matt Murdock (Charlie Cox). Mit seinem Auftritt finden die abgesägten Marvel-Netflix-Serien erstmals im MCU Erwähnung. Leider ist Murdocks Auftritt mit gerade mal einer Minute nur von kurzer Dauer.

Spider-Man-Überraschung 2: Alfred Molina als Dr. Otto Octavius aka Doc Ock

© Sony Pictures / Marvel Dr. Otto Octavius

Nach knapp 30 Minuten trudeln die ersten Spider-Man-Schurken aus dem Multiversum ein. Als erster ist Dr. Otto Octavius (Alfred Molina) aus Sam Raimis Spider-Man 2 zu sehen, der sich mit Peter einen aufregenden Kampf auf und unter einer Autobahnbrücke liefert.

Der geniale Wissenschaftler diente in seinem Universum Peter eigentlich als Mentor, ehe seine vier metallischen Arme durch einen Unfall ein fieses Eigenleben entwickelten und seinen Verstand vernebelten. Als er in MCU einkehrt, steht er noch immer unter Kontrolle der bösen Arme.

Spider-Man-Überraschung 3: Willem Dafoe als Norman Osborn aka Green Goblin

© Sony Pictures / Marvel Green Goblin

Vor fast 20 Jahren begeisterte Norman Osborn bzw. der grüne Kobold (Willem Dafoe) als erster Spider-Man-Schurke der Raimi-Trilogie. Nach seiner Ankunft im MCU hat die gute Seite von Norman wieder die Überhand. Verwirrt und obdachlos findet der Oscorp-Chef Hilfe bei Tante May und wird überraschend zum Verbündeten von Peter.

In bester Jekyll und Hyde-Manier kommt bald aber seine böse Kobold-Persönlichkeit wieder zum Vorschein. Was Fans der Spider-Man-Comics besonders freut: Nach der Zerstörung seines grünen Helms trägt der Green Goblin später ein angepasstes Kostüm. Sein neuer Look samt Kapuze ist dabei stark an den des Kobolds aus den Marvel-Comics angelehnt.

Spider-Man-Überraschung 4: Rhys Ifans als Dr. Curtis Connors aka Die Echse

© Sony Pictures Lizard

Der aus The Amazing Spider-Man bekannte und zu einer Echse mutierte Wissenschaftler Curtis Connors (Rhys Ifans) landet nach seiner Ankunft in dieser Realität in Doctor Stranges Verließ, wo er sich in die Riege der gefangenen Spidey-Schurken einreiht.

Spider-Man-Überraschung 5: Thomas Haden Church als Flint Marko aka Sandman

© Sony Pictures / Marvel Sandman

Auf seiner Suche nach weiteren Schurken aus dem Multiversum stößt Spider-Man auf den aus Spider-Man 3 bekannten Sandman, der allerdings nicht direkt als Bösewicht in Erscheinung tritt. Denn der Ganove Flint Marko (Thomas Haden Church) will Peter Parker eigentlich nichts Böses und würde gerne zu seiner Tochter zurückkehren. Noch ist er sich nicht sicher, ob er diesem für ihn neuen Peter trauen kann.

Spider-Man-Überraschung 6: Jamie Foxx als Max Dillon aka Electro

© Sony Pictures / Marvel Electro

In The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro lernten wir den Oscorp-Mitarbeiter Max Dillon (Jamie Foxx) als nerdigen Spidey-Fan mit schlecht gekämmter Frisur kennen, ehe er durch ein unfreiwilliges Bad mit elektrischen Aalen zum blauen Bösewicht Electro mutierte. In No Way Home hat sich Max allerdings ziemlich verändert.

Als Peter auf Sandman trifft, wird er kurz darauf an einer Hochspannungsleitung von Electro angegriffen. Max ist in dieser Welt nun nicht mehr blau, sonder hat wieder ein menschliches Erscheinungsbild. Sein neues (attraktives) Aussehen und Selbstbewusstsein möchte er sich ungern wieder nehmen lassen.

Spider-Man-Überraschung 7: Andrew Garfield als Peter Parker

© Sony Pictures Andrew Garfield als Peter Parker

Lange hielt Marvel den Auftritt anderer Spider-Man-Darsteller neben Tom Holland geheim. Nach knapp 84 Minuten folgt endlich die Erlösung für die vielen Monate der Ungewissheit. Der erste Peter Parker aus dem Multiversum tritt auf und nun muss sich der arme Andrew Garfield nicht mehr um Kopf und Kragen lügen.

Nachdem Ned mit Doctor Stranges Sling-Ring ein magisches Portal öffnet, das ihn und MJ eigentlich zu Peter führen soll, tritt nicht ihr Spider-Man, sondern der Amazing Spider-Man heraus. Im Verlauf des Films erfahren wir erstmals, wie es diesem Peter nach dem Tod seiner Freundin Gwen erging. Sein Leben war fortan von Einsamkeit und Verbitterung geprägt.

Spider-Man-Überraschung 8: Tobey Maguire als Peter Parker

© Sony Pictures Tobey Maguire als Peter Parker

Innerhalb weniger Minuten werden in Spider-Man: No Way Home die kühnsten Fanträume wahr. Nach einem kurzen Kennenlernen mit Andrew Garfields Peter Parker öffnet sich ein weiteres Portal, aus welchem "nur irgendein Typ" heraustritt. Und dieser ist niemand geringeres als der von Tobey Maguire verkörperte Peter Parker.

Das letzte mal sahen wir diesen Peter vor fast 15 Jahren in Spider-Man 3. Er ist sichtlich gealtert, aber in seiner Welt glücklicherweise noch immer mit Mary Jane zusammen – trotz einiger Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung.

Wer befürchtet hat, dass der Auftritt der ehemaligen Spider-Men bloß ein nostalgischer Cameo-Auftritt ist, wird eines Besseren belehrt. Denn nach ihrem Eintritt ins MCU sind die beiden Peter Parker für knapp 40 Minuten ein elementarer Bestandteil des Films und bestreiten an der Seite von MCU-Spidey den finalen Kampf an der Freiheitsstatue.

Spider-Man-Überraschung 9: Venom, MJ und mehr

© Sony Pictures Eddie Brock und Venom

Noch ein weiterer beliebter Spider-Man-Schurke schafft es ins MCU. Seit der Abspannszene von Venom 2 wissen wir, dass Eddie Brock und sein Symbiont Venom in Peter Parkers Welt verfrachtet wurden. In einer der Abspannszenen von Spider-Man: No Way Home erfahren wir aber, dass ihr Abstecher nur von kurzer Dauer war. Sie haben die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nie persönlich kennenlernen können ... weil sie zu betrunken waren.

Leider gibt es in No Way Home keine Multiversums-Auftritte von Mary Jane Watson oder Gwen Stacey zu sehen. Dafür überrascht der Film aber mit der Enthüllung, dass die von Zendaya gespielte Michelle Jones noch einen weiteren Nachnamen hat: Watson. Somit lautet auch im MCU der Name von Peters besserer Hälfte MJ Watson.

Im Finale von Spider-Man: No Way Home droht das Multiversum zu kollidieren. Für einen kurzen Augenblick sind in den am Himmel erscheinenden Rissen in der Realität schemenhaft noch weitere Marvel-Charaktere zu erkennen, die in die Welt des MCU gezogen werden. Unter anderem ist dort die Silhouette des Spidey-Schurken Rhino zu sehen.

Welche überraschende Rückkehr in Spider-Man: No Way Home hat euch am besten gefallen?