Im Kino läuft jetzt ein Horror-Thriller, den ihr nicht verpassen solltet: Euphoria-Star Hunter Schafer in Höllentrip voller Überraschungen

Mit Euphoria wurde Hunter Schafer einem größeren Publikum bekannt. Im Horror-Thriller Cuckoo spielt sie jetzt ihre erste Filmhauptrolle in einem Genre-Puzzle, das irrwitzige Haken schlägt.

Als Jules in der kontroversen HBO-Serie Euphoria wurde Hunter Schafer schlagartig bekannt. Seit dem Start der Serie hat sich die Schauspielerin nach einer Nebenrolle im aktuellen Hunger Games-Film Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes endlich ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm gesichert.

Der Horror-Thriller Cuckoo, der bei der diesjährigen Berlinale Premiere feierte, läuft ab jetzt im Kino. Wer unheimliche Spannung und abgedrehte Überraschungen mag, sollte sich das Werk des deutschen Regisseurs Tilman Singer über monströse Abgründe in den bayerischen Alpen nicht entgehen lassen.

Geheimtipp Cuckoo entfaltet sich als Horror-Puzzle mit viel unheimlicher Spannung

Singers Film beginnt mit einem Familienausflug, unter den sich ab den ersten Szenen schon eine unheilvolle Stimmung mischt. Die 17-jährige Gretchen (Schafer) kommt mit ihrem Vater (Marton Csokas), ihrer Stiefmutter (Jessica Henwick) und ihrer Schwester (Mila Lieu) Alma in dem Ferienresort Alpschatten an. Hier wollen die Eltern zusammen mit dem Resortleiter Herr König (Dan Stevens) eine neue Unterkunft in der Ferienanlage entwerfen.

Cuckoo hält sich mit konkretem Horror länger zurück und streut nur Andeutungen und Puzzleteile des Grauens, aus dem sich anfangs schwer ein Bild zusammensetzen lässt. Gretchen und ihre Familie bringen nicht nur ein unverarbeitetes Trauma mit in den bayerischen Urlaubsort. Auch das idyllische Alpenpanorama wirkt immer schauriger, wenn der Wind durch die Bäume pfeift und ständig ein Geräusch als Echo widerhallt, das sich wie ein weiblicher, tierischer Schrei im Kopf festkrallt.

Schaut hier noch den deutschen Cuckoo-Trailer:

Cuckoo - Trailer (Deutsch) HD

Und dann ist da noch der unheimliche Resortleiter Herr König, den Dan Stevens viel zu überfreundlich spielt. Allein wie er die amerikanische Version von Gretchens Namen ständig absichtlich mit dem deutschen Klang ausspricht, irritiert. Dabei hat er noch nicht mal zu seiner Flöte gegriffen, aber das solltet ihr lieber selbst sehen.

Tilman Singer schichtet für den zweiten Spielfilm nach seinem Abschlussprojekt an der Kunsthochschule für Medien Köln leidenschaftlich Horror-Elemente übereinander. Im Vergleich zu der atmosphärischen Genre-Fingerübung Luz, die mit knackigen 70 Minuten Laufzeit auskam, ist Cuckoo das deutlich ambitioniertere, mit sichtbar höheren Produktionswerten realisierte Projekt. Ähnlich wie in seinem Erstling sind die Einflüsse des Regisseurs hier ähnlich deutlich zu erkennen.

Horror-Kultregisseur Dario Argento lässt in Cuckoo grüßen

Die eigensinnige, teilweise absurd überspitzte Atmosphäre in Singers Film erinnert stark an den Stil des italienischen Giallo- und Horror-Regisseurs Dario Argento. Wer schon mal einen von dessen Filmen wie Suspiria oder Profondo Rosso gesehen hat, wird an die unnachahmliche Mischung aus kunstvollen Schreckensbildern und Handlungen denken, die jeglicher Logik und Realität entrissen wurden.

Gerade Argentos Phenomena wirkt wie ein Verwandter von Cuckoo. In dem 1985er-Film kommt Jennifer Connelly als junges Mädchen in einem Internat in den Schweizer Alpen unter, wo ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Zu dieser Prämisse gesellen sich übernatürliche Fähigkeiten, ein verschrobener Insektenforscher und ein Skalpell schwingender Affe!

Schaut hier einen Trailer zu Argentos Phenomena:

Phenomena Movie - Trailer

Ganz so abgedreht wird es in Cuckoo nicht. Die manchmal schief klingenden Dialoge und immer haarsträubender eskalierenden Handlungswendungen aus Argentos Schaffen hat Singer jedoch ebenfalls auf Lager. Wenn der Regisseur gegen Ende mit etwas zu offenen Karten spielt, den Showdown in die Länge zieht und Bizarres mit Gefühlvollem verbinden will, wird Cuckoo etwas zu überladen und zerfasert im Vergleich zum sehr dichten Luz.

Hunter Schafer, die ihr Butterfly-Messer mit hartnäckigem Widerstand schwingt, hält den Film trotzdem als lässigstes Final Girl seit langem zusammen. Und wenn ihr das nächste Mal einen Kuckuck aus dem Wald rufen hört, dann sicher nicht so wie gewohnt.

Cuckoo läuft ab sofort in den deutschen Kinos.