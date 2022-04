Im neuen Jurassic World 3-Trailer versucht Chris Pratt verzweifelt, ein Dino-Versprechen einzulösen

Jurassic Park 3: Ein neues Zeitalter verspricht, einer der größten Filme des Jahres zu werden. Der neue Trailer zum Dino-Action-Abenteuer zieht alle Register und bringt Chris Pratt in eine knifflige Situation.

Im Juni erfahren wir endlich, was passiert, wenn die Dinos die Erde zurückerobern. In Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter sind die Urzeitmonster endgültig den Sprung von der Insel aufs Festland geschafft und sich dort nach belieben ausgebreitet. Mitunter offenbaren sich im neuen Trailer ganz apokalyptische Bilder.

Darüber hinaus erfahren wir, dass Chris Pratts Lieblingsraptor, Blue, ein Baby bekommen hat. Es bleibt jedoch keine Zeit für putzige Dino-Momente, denn das Kleine wird entführt und Blue ist sehr aufgebracht. Um eine schlimmere Katastrophe zu verhindern, versucht Pratt mit allen Mitteln, das Dino-Baby aus den Fängen der Bösen zu befreien.

Der neue Trailer zu Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dieses Versprechen scheint ihm im Lauf des Films mehrmals zum Verhängnis zu werden, was vor allem durch die ungläubigen Blicke von Sam Neill und Jeff Goldblum deutlich wird. "Sie geben ein Versprechen an einen Dinosaurier?", kommentiert der Chaostheoretiker irritiert die Situation. Pratt scheint aber zuversichtlich zu sein.

Ob er sein Dino-Versprechen einhalten kann, erfahren wir spätestens am 8. Juni 2022, wenn Jurassic Park 3: Ein neues Zeitalter in den Kinos startet. Inszeniert wurde der Film von Colin Trevorrow, der auch beim ersten Teil der Trilogie auf dem Regiestuhl saß. Zudem kehren Laura Dern und Bryce Dallas Howard in ihren bekannten Rollen zurück.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter?