In 18 Tagen kehrt eine der besten Superheldenserien der Geschichte zurück: Ein Riesenspaß, der einen Zuschauerrekord gebrochen hat

Wer subversive Superheldenserien wie The Boys und Invincible kommt an einem der besten Genrevertreter nicht vorbei. Nach über drei Jahren Wartezeit erscheint jetzt endlich Staffel 2.

Nicht nur auf der großen Kinoleinwand tummeln sich die Comic-Ikonen von Marvel und DC. Während das MCU seit ein paar Jahren fleißig Superheldenserien für Disney+ produziert, begeisterte die Konkurrenz zuletzt mit Geschichten über ambivalente Figuren, wie das Crime-Drama The Penguin und eine der besten Superheldenserien überhaupt: Peacemaker

Von der Moviepilot-Community erhielt die HBO Max-Serie eine ausgezeichnete Durchschnittswertung von 7.7 von 10 Punkten. Damit zählt Peacemaker zu den bestbewerteten Superheldenserien überhaupt. Und in schon 18 Tagen gibt es endlich neue Folgen.

Nach 3 Jahren Warten: Peacemaker Staffel 2 startet im August

Peacemaker erschien erstmals im Frühjahr 2022 bei HBO Max und begeisterte als blutiger, versauter und anarchischer Antihelden-Spaß, in dem John Cena seine aus The Suicide Squad bekannte Rolle des Bösewichts Peacemaker um spannende neue Facetten erweiterte.

Wie Forbes damals berichtete, konnte die Ausstrahlung des Staffelfinales einen Zuschauerrekord aufstellen und wurde am Erscheinungstag zur meistgesehenen Folge in der Geschichte des US-Streamers. Peacemaker war offensichtlich erfolgreich, doch bis zur Rückkehr mit einer 2. Staffel sollte es ganze dreieinhalb Jahre dauern.

In den USA startet Peacemaker Staffel 2 am 21. August 2025 bei HBO Max und deutsche Fans müssen nicht lange warten. Hierzulande beginnt die wöchentliche Veröffentlichung der acht neuen Episoden bereits am 22. August 2025 bei RTL+.

Hier könnt ihr den Trailer zu Peacemaker Staffel 2 sehen:

Peacemaker - S02 Trailer (English) HD

Warum wir so lange auf die Peacemaker-Rückkehr warten mussten, lässt sich leicht erklären. Serienschöpfer James Gunn war in der Zwischenzeit mit dem Neustart des DC Universe beschäftigt, das gerade erst im Juli mit Superman auf der großen Leinwand eröffnet wurde. Darin hatte natürlich auch der Peacemaker einen kleinen Gastauftritt.

Peacemaker Staffel 2 gehört zum neuen DC Universe

James Gunn hat auch für die 2. Staffel von Peacemaker wieder alle Drehbücher selbst verfasst. Neben seiner Arbeit an Superman fand er aber noch Zeit, um auch bei drei Folgen (1, 6 und 8) selbst die Regie zu übernehmen. Besonders spannend ist aber, wie die Serie mit dem neu etablierten Kanon des DC Universe umgehen wird.

Während die 1. Staffel noch Teil des DCEU war und sogar Mitglieder von Zack Snyders Justice League als Cameos auftreten ließ, wird die neue Season den fluchenden Antihelden Chris Smith in ein neues Film- und Serienuniversum verfrachten. Aber (fast) alles, was wir bisher von Peacemaker gesehen haben, soll auch Teil der neuen Kontinuität sein, wie Jame Gunn selbst erklärte.

Die Handlung von Peacemaker Staffel 2 knüpft direkt an die Geschehnisse der ersten acht Folgen an. Nachdem sie die Welt retten konnten, werden Chris Smith und sein Team leider nicht als Held:innen anerkannt. Dank eines mysteriösen Geräts gelangt Peacemaker schließlich in ein Paralleluniversum, in dem sich alle seine Träume verwirklicht haben: In dieser Realität ist er ein gefeierter Superheld, führt eine glückliche Beziehung und sogar sein Vater und sein Bruder sind am Leben.

Nun steht Peacemaker vor der Entscheidung, welche Realität er in Zukunft sein Zuhause nennen will. Ungünstigerweise wird sein Dimensionsportal bald zur großen Gefahr für seine eigentliche Realität, während die Organisation A.R.G.U.S. und ihr Chef Rick Flag Sr. (Frank Grillo) Jagd auf Peacemaker und seine Freunde machen. Neues, derbes Superhelden-Chaos ist vorprogrammiert.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschient im August 2025 auf unserer Schwesternseite Espinof.