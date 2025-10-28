In 2 Tagen kehrt die teuerste Fantasy-Serie von Netflix zurück: Fans erwartet eine gewaltige Veränderung

Nach einer Pause von zwei Jahren kehrt Netflix' aufwendigste Fantasy-Serie in diesr Woche endlich zurück. In der neuen Staffel gibt es eine große Veränderung.

Mit The Witcher hat Netflix im Jahr 2019 ein gewaltiges Fantasy-Universum begründet, das neben der Hauptserie bereits eine Spin-off-Serie und zwei Animationsfilme umfasst. Den ambitionierten Plänen verpasste der Ausstieg von Geralt-Darsteller Henry Cavill jedoch einen mächtigen Dämpfer. Trotzdem hält der Streamer an The Witcher fest und wird die Verfilmung der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski mit zwei weiteren Staffeln zu Ende bringen.

In wenigen Tagen kehrt The Witcher nach einer zweijährigen Pause mit Staffel 4 zurück, die uns den aus den Hunger Games-Filmen bekannten Schauspieler Liam Hemsworth erstmals als neuen Geralt von Riva präsentiert. Für die Fantasy-Rückkehr hat Netflix keine Kosten und Mühen gescheut.

Netflix' teuerste Fantasy-Serie: The Witcher Staffel 4 erzählt drei große Geschichten

Satte 27 Millionen Dollar pro Episode soll die neue Staffel verschlungen haben, womit sie zugleich die bisher kostspieligste der Fantasy-Serie ist. Mit diesem beachtlichen Budget wäre The Witcher nicht nur die teuerste Netflix-Serie nach Stranger Things, sondern sichert sich auch einen Platz unter den teuersten Serien aller Zeiten.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Witcher Staffel 4 schauen:

In der 4. Staffel spaltet sich die Geschichte der Hexer-Familie auf drei voneinander getrennte Storylines. Für Geralt beginnt eine gefährliche Reise über den Kontinent, um die vermeintlich nach Nilfgaard entführte Ciri (Freya Allan) aus den Fängen von Kaiser Emhyr var Emreis (Bart Edwards) zu befreien. Zuerst unterstützt von Barde Rittersporn (Joey Batey) und Bogenschützin Milva (Meng'er Zhang), gesellen sich zu seiner wachsenden Heldentruppe bald auch der Zwerg Zoltan (Danny Woodburn), der Vampir Regis (Laurence Fishburne) und der ehemalige Nilfgaard-Soldat Cahir (Eamon Farren).

Yennefer (Anya Chalotra) ist derweil damit beschäftigt, die nach dem Thanedd-Coup verstreuten Zauberinnen im Kampf gegen den finsteren Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu) zu vereinen. Der dritte große Handlungsbogen folgt unterdessen Ciris Erlebnissen als Teil einer Diebesbande, die auch als Ratten bekannt sind. Als meistgesuchte Frau des Kontinents will sich Ciri unter dem Namen Falka vor ihren Feinden und ihrer Bestimmung verstecken.

Wann kommt The Witcher Staffel 4 zu Netflix?

The Witcher Staffel 4 startet am 30. Oktober 2025 bei Netflix. Alle acht neuen Folgen werden auf einen Schlag veröffentlicht. Eine 5. und zugleich finale Staffel ist bereits abgedreht und wird 2026 bei Netflix erscheinen.