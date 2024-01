In 2 Tagen startet das erste Fantasy-Meisterwerk des Jahres: Es spielt im Zweiten Weltkrieg und entführt in eine Parallelwelt

Das Kinojahr 2024 beginnt mit einem ganz besonderen Film. Fantasy-Meister Hayao Miyazaki meldet sich nach über zehn Jahren mit einem neuen Abenteuer auf der großen Leinwand zurück.

Eigentlich wollte sich Hayao Miyazaki mit dem 2013 erschienenen Wie der Wind sich hebt aus dem Kino verabschieden. Bekannt ist der japanische Regisseur für Anime-Meisterwerke wie Mein Nachbar Totoro und Chihiros Reise ins Zauberland. Über eine Dekade später können wir sagen: Zum Glück hat er sein Wort nicht gehalten.

Neues Fantasy-Abenteuer im Kino: Der Junge und der Reiher von Anime-Legende Hayao Miyazaki

Am Donnerstag startet der neue Film von Miyazaki im Kino. Der Junge und der Reiher erzählt eine fantasievoll gestaltete Geschichte in einer längst vergangenen Zeit. Die Geschichte ist im Japan des Jahres 1943 angesiedelt, während der Pazifikkrieg für Angst und Schrecken sorgt. Feuer und Flammen dominieren die ersten Bilder des Films.

Das von Fliegerbomben getroffene Tokio ist jedoch erst der Beginn einer langen Reise, die uns noch an ganz andere Orte bringt. Mehrere Jahre nachdem der junge Mahito seine Mutter bei einem Luftangriff auf Tokio verloren hat, findet er sich in der Gegenwart eines sprechenden Graureihers wieder, der ihn in eine Parallelwelt entführt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Junge und der Reiher schauen:

Der Junge und der Reiher - Trailer (Deutsch) HD

Wie so oft bei Miyazaki verschmelzen auch in seiner neuesten Regiearbeit historische Gegebenheiten mit fantastischen Elementen. Der Junge und der Reiher ist ein Fantasy-Abenteuer, dessen emotionaler Kern eng mit den traumatischen Ereignissen des Kriegs verbunden ist. Zudem greift Miyazaki auf seine eigene Biografie zurück.

Ein sprechender Reiher und fleischfressende Sittiche sorgen für das erste Fantasy-Highlight 2024

Der Junge und der Reiher besitzt dadurch viele Ebenen, die sich auf verschiedene Weise interpretieren lassen. Eindrucksvoll ist dabei vor allem, wie oft und elegant Miyazaki beim Erzählen den Tonfall wechselt. Eben noch war da ein verspielter Film voller bunter Farben, da bewegen wir uns plötzlich durch einen fiebrigen Albtraum.

Der sprechende Reiher ist nur eine von vielen widerspenstigen Fantasiegestalten, denen Mahito bei seiner Odyssee begegnet. Ein besonderes Highlight ist eine Horde freundlich dreinblickender Sittiche, die eine düstere Wahrheit verbergen: Es handelt sich um fleischfressende Monster. Im fluffigen Federkleid verstecken sie Messer und Beile.

In Der Junge und der Reiher steckt die Ruhe und die Weisheit eines Meisters. Gleichzeitig wirkt der Film frisch und neugierig. Die Animationen verblüffen in einzelnen Momenten als wundervolle Gemälde und verwandeln sich in einen Tanz aus Bewegungen. Dieser Film fühlt sich von der ersten bis zur letzten Sekunde unglaublich lebendig an.

Ja, zum Glück hat es Miyazaki mit dem Ruhestand anders überlegt. Ansonsten wären wir um einen der besten Fantasy-Filme der vergangenen Jahre ärmer. Nachdem Der Junge und der Reiher im Juli 2023 in Japan seine Premiere gefeiert hat und auf diversen Festivals zu sehen war, startet er am 4. Januar 2024 in den deutschen Kinos.

