In 2 Wochen bei Disney+: Kontroverser neuer Horror-Film, in dem sich Mutter in Hund verwandelt, kommt direkt als Stream

In den USA ist er längst erschienen. Jetzt kommt Nightbitch auch nach Deutschland, allerdings nicht ins Kino. Der Horror-Film mit Amy Adams startet hierzulande direkt bei Disney+.

In den 2010er Jahren war Amy Adams eine feste Größe im Kino. Gerade in Deutschland haben wir sie jedoch schon sehr lange nicht mehr auf der Leinwand gesehen. Das liegt allerdings nicht daran, dass sie keine neuen Filme gedreht hat. Vielmehr sind diese bei uns direkt ins Streaming gewandert, so auch ihr neuster Streich.

In den USA ist die mit Spannung erwartete Romanverfilmung Nightbitch bereits vor einem Monat angelaufen – und zwar im Kino. Hierzulande wird der Film direkt bei Disney+ im Abo veröffentlicht. Am 24. Januar 2025 ist es so weit. Dann könnt ihr den neuen Film mit Amy Adams in den eigenen vier Wänden von der Couch aus genießen.



Amy Adams verwandelt sich in einen Hund: Nightbitch klingt nach einer abgefahrenen Horror-Komödie

Nightbitch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Rachel Yoder, der 2021 erschienen ist. Die Geschichte dreht sich um einer Frau, die erfolgreich als Künstlerin und Kuratorin arbeitet. Eines Tages beschließt sie jedoch, ihre Karriere zu pausieren, damit sie sich besser um ihren Sohn und den Haushalt kümmern kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nightbitch schauen:

Nightbitch - Trailer (English) HD

Ihr Mann ist ständig aus beruflichen Gründen unterwegs und hat keine Zeit für die Familie. Daher sieht sich die Protagonistin der Geschichte dazu gezwungen, etwas zu verändern. Und die Veränderung kommt plötzlich im ganz großen Stil: Die von Amy Adams gespielte Figur verwandelt sich nach und nach in einen Hund.

Ein bisschen Horror, ein bisschen Fantasy und eine ordentliche Portion Humor – kein Wunder, dass der wilde Genre-Mix bei dieser Prämisse kontroverse diskutiert wurde. Bei Metacritic kommt der Film im Durchschnitt auf 56 von 100 Punkten. Rotten Tomatoes zählt 59 Prozent positive Kritiken – inklusive einiger Extremwertungen.

Besonders umstritten ist der Tonfall des Films sowie kreative Entscheidungen, die im Zuge der Adaption getroffen wurden. Inszeniert und geschrieben wurde Nightbitch von Marielle Heller, die zuletzt den sehr berührenden Der wunderbare Mr. Rogers ins Kino gebracht hat. Nun liefert sie die weibliche Antwort auf Kafkas Die Verwandlung.

Nightbitch ist der fünfte (!) Amy Adams-Film in den vergangenen Jahren, der direkt ins Streaming kommt

Für Amy Adams markiert Nightbitch den nächsten Streaming-Release in Deutschland. Zuletzt war sie in Hillbilly-Elegie, The Woman in the Window, Zack Snyder's Justice League und Verwünscht nochmal zu sehen. Nur Dear Evan Hansen hatte einen regulären Kinostart – und der fiel aufgrund der Pandemie nicht sonderlich groß aus.

Jetzt stößt Nightbitch zu Disney+. Vielleicht spielt der Film auch bei der bevorstehenden Oscarverleihung eine Rolle. Immerhin konnte Adams im Zuge der Golden Globes eine Nominierung als Beste Hauptdarstellerin der Kategorie Musical/Komödie abstauben. Schauspielerisch scheint der Film zu überzeugen.