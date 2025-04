In 2 Wochen gibt es Stranger Things-Nachschub auf Netflix – aber es ist nicht Staffel 5

Stranger Things meldet sich schon in wenigen Tagen bei Netflix zurück. Allerdings nicht mit der heiß erwarteten 5. Staffel, sondern mit einem besonderen Special.

Die 5. Staffel von Stranger Things wird von Fans aktuell als großes Serienfinale heiß erwartet. Bevor uns die neuen Folgen im späteren Jahresverlauf auf Netflix erreichen, gibt es für Fans jedoch schon bald ein Highlight zu sehen, das die lange Wartezeit etwas versüßen soll: Zum erfolgreichen Theaterstück Stranger Things: The First Shadow wurde ein Dokumentarfilm gedreht, der schon in wenigen Wochen zum Streamer kommt.

Stranger Things: The First Shadow-Doku kommt zu Netflix – und das schon in wenigen Tagen

Stranger Things: The First Shadow ist ein Theaterstück, das die Vorgeschichte uns bekannter Figuren wie Henry Creel, Joyce Maldanado und Jim Hopper im Hawkins des Jahres 1959 erzählt und dabei auch nähere Einblicke in die Entstehung des Upside Downs gewährt. Im Dezember 2023 feierte das Stück seine Premiere am Londoner West End und wurde dort bereits von zahlreichen Fans und Kritiker:innen gefeiert. Am 22. April wird die Show auch am Broadway in New York ihre Premiere feiern.

Auf Netflix könnt ihr nun schon bald exklusiv hinter den Vorhang des erfolgreichen Theaterstücks blicken. Der Dokumentarfilm Hinter den Kulissen von Stranger Things The First Shadow gewährt Einblicke in die Entstehung des Stücks und in die Vorbereitung der Erstaufführung in London. Dabei kommen sowohl die Stars des Stücks, als auch die Macher:innen zu Wort. Der ersten Trailer liefert jetzt schon Einblicke:

Hinter den Kulissen von Stranger Things: The First Shadow - Trailer (English) HD

Der Dokumentarfilm zum Stranger Things-Theaterstück wird am 15. April 2025 bei Netflix im Streaming-Abo zu sehen sein.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5?

Danach dürfen Stranger Things-Fans weiterhin gebannt auf die finale 5. Staffel des Netflix-Hits warten. Diese soll nach den jüngsten Gerüchten ab Herbst 2025 in zwei Teilen bei dem Streamer erscheinen. Genaue Daten sind hier jedoch noch nicht bekannt gegeben worden. Alles, was ihr zum Stranger Things-Finale wissen solltet, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

