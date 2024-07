In 3 Tagen beendet Netflix extrem beliebtes Serien-Universum nach 9 Staffeln und zahlreichen Schlachten

Diese Woche zieht Netflix bei einem epischen Serien-Universum den Stecker, das vor über einer Dekade mit Travis Fimmel als Ragnar Lodbrok begann.

Das Vikings-Universum geht diese Woche bei Netflix endgültig zu Ende. Vor 11 Jahren startete die damals noch etwas kleiner gehaltene Abenteuerserie beim History Channel. Mit Travis Fimmel und Katheryn Winnick als Ragnar und Lagertha nahm das Epos als Liebes- und Eroberungsgeschichte seinen Anfang. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Vikings zu einem komplexen Polit-Intrigen- und Schlachten-Drama, das sogar ein Spin-off bekam: Vikings: Valhalla.

Nachdem 2020 die Mutterserie nach 6 erfolgreichen Staffeln zu Ende gegangen war, zieht Netflix jetzt bei Vikings: Valhalla den Stecker. Diese Woche erscheint die 3. Staffel und dann ist Schluss.

Netflix-Fortsetzung zu Vikings: Darum geht es in Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla spielt über 180 Jahre nach der Originalserie und somit eher gegen Ende der blühenden Wikinger:innen-Zeit. Durch den großen Zeitsprung treten zwar keine Hauptfiguren aus dem Original auf, Verweise und Anspielungen gibt es aber zuhauf. So reden die Protagonist:innen ehrfürchtig über Ragnar und seine Söhne, die in denselben Hallen in Kattegat residierten.

Ragnar, Lagertha, Björn & Co. sind zu Legenden geworden, über die sich in Vikings: Valhalla erzählt wird. Mittlerweile leben viele Wikinger:innen-Familien in England, zahlreiche sind auch zum Christentum konvertiert. Doch nicht alle – und diese große Anzahl als Wikinger:innen lässt König Æthelred in seinem Reich beim sogenannten St. Brice's Day Massaker ermorden. Dieses Gemetzel gab es tatsächlich und die Geschichte von Vikings: Valhalla setzt ein Jahr danach ein.

Im Ableger stehen drei neue Figuren im Fokus, die erneut eine lose historische Grundlage haben: die beiden Geschwister Freydis (Frida Gustavsson) und Leif Eriksson (Sam Corlett) sowie der norwegische Fürst Harald Sigurdsson (Leo Suter). Freydis und Leif stolpern eher zufällig in eine Vergeltungs-Versammlung von König Knut. Gemeinsam mit Harald stellt er Kampfeinheiten zusammen, um sich für das Massaker zu rächen.



Im Trailer zu Vikings: Valhalla Staffel 3 fliegen Schwerter, Fäuste und brennende Pfeile:

Vikings: Valhalla - S03 Trailer (Deutsch) HD

Die Vikings-Saga hatte schon einige gewaltige Schlachten zu bieten. Dem Trailer zur 3. Staffel von Vikings: Valhalla nach zu urteilen, gibt es auch im großen Finale ein letztes Mal epische Schlachten zu sehen.

Bei Netflix könnt ihr das gesamte Serien-Universum streamen

Sowohl Vikings als auch Vikings: Valhalla könnt ihr in Deutschland bei Netflix streamen. Ab dem 11. Juni 2024 steht die 3. Staffel Vikings: Valhalla zur Verfügung und beendet das Serien-Universum. Ihr könnt also einen fetten Historien-Binge machen mit 9 Staffeln und insgesamt 113 Episoden.