Netflix bringt 671 Jahre alte Geschichte zurück: Sie erzählt aus einer der schlimmsten Zeiten der Menschheit und hier ist der erste Trailer

Netflix bringt bald einen fast 700 Jahre alten Klassiker in Serienform heraus. Schauplatz ist Italien zur Zeit der Pest-Epidemie. Die Vorlage ist seit ihrem Erscheinen berüchtigt.

Bei Corona-Ausbruch einfach in eine Landvilla umziehen und sich versaute Geschichten erzählen – keine angemessene Lösung? Das sehen die Figuren des Klassikers Il Decamerone anders, als im 14. Jahrhundert in Italien die Pest ausbricht. Netflix hat die 671 Jahre alte Vorlage als Serie The Decameron verfilmt. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu The Decameron an:

The Decameron - S01 Trailer (English) HD

Netflix verfilmt Geschichte, die in 671 Jahren immer wieder verboten und zensiert wurde

In The Decameron begibt sich eine Gruppe von Adeligen mitsamt Diener:innen auf einen italienischen Landsitz, um dort die allgegenwärtige Beulenpest auszusitzen. Zehn Menschen erzählen dort an zehn Tagen jeweils zehn Geschichten, die nicht selten eine erotische oder derbe Note besitzen.

Die Vorlage, bekannt als Il Decamerone oder Dekameron, ist eine Novellensammlung des italienischen Schriftstellers und Dichters Giovanni Boccaccio, die er vermutlich 1353 veröffentlichte (via The Wrap ). Die Zeit der Pest, in der das Werk spielt, gilt als eine der finstersten der Menschheitsgeschichte. Laut Washington Post kostete die Krankheit ungefähr 25 Millionen Menschen das Leben.

Boccaccios Novellen selbst erfreuten sich in den letzten 671 Jahren zwar immer wieder starker Beliebtheit, sie wurden aber auch immer wieder zensiert oder sogar verboten. Insbesondere die Kirche nahm laut British Library an der Darstellung des Klerus im Werk Anstoß.

Wann kommt The Decameron zu Netflix?

The Decameron erscheint am 25. Juli 2024 bei Netflix. Die Serie soll acht Episoden umfassen. Vor der Kamera sind unter anderem Tony Hale (Arrested Development) und Saoirse-Monica Jackson (The Flash) zu sehen.

