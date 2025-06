In 3 Tagen kehrt die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zurück: Es ist das Finale

Nach dem Cliffhanger von Staffel 2 startet die 3. Staffel von Squid Game schon in Kürze bei Netflix. Sie wird den weltweiten Hype rund um die fiesen Todesspiele beenden.

Mit der südkoreanischen Serie Squid Game ist Netflix 2021 ein weltweiter Hype gelungen, der sich bis heute an der Spitze der erfolgreichsten Serien des Streamers festgesetzt hat. Ende 2024 ist dann die 2. Staffel erschienen, die wieder massive Aufrufzahlen verbuchen konnte. Da Staffel 2 und 3 von Squid Game am Stück gedreht wurden, erscheint die finale Season schneller. In wenigen Tagen ist es soweit.

Wann startet Squid Game Staffel 3 bei Netflix?

Ab dem 27. Juni 2025 streamt die finale Season des Netflix-Hits bei dem Anbieter. Squid Game Staffel 3 umfasst insgesamt sechs Folgen, die alle auf einmal in der Abo-Flatrate zur Verfügung stehen.

Bislang wurden Staffel 1 und 2 der Serie zusammen über 457 Millionen Mal gestreamt. Beide belegen Platz 1 und 2 in der Netflix-Top-10 der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien aller Zeiten.

So geht die Handlung in Squid Game Staffel 3 weiter

Die finalen Folgen des Netflix-Hits knüpfen direkt an den abrupten Staffel 2-Cliffhanger an. Gi-Hun (Jung-Jae Lee) ist daran gescheitert, das Spiel vorzeitig zu beenden, und muss sich mit den restlichen Überlebenden weiter gegen die tödlichen Herausforderungen behaupten. Drei letzte Runden stehen noch bevor. Außerdem gibt es da noch den totgeglaubten Mitspieler 001 (Byung-hun Lee), der in Wahrheit der Frontmann der Spiele hinter den Kulissen ist.

