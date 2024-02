In 3 Tagen startet die The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes: So kannst du The Ones Who Live in Deutschland streamen

Rick Grimes ist zurück in dem neuen The Walking Dead-Spin-off The Ones Who Live. Wann und wo du die Serie in Deutschland streamen kannst, erfährst du hier.

Mit der neuen Serie The Ones Who Live bringt das The Walking Dead-Universum Rick Grimes zurück, der vor über 5 Jahren aus der Originalserie verschwand. Warum ist er all die Jahre nicht nach Hause zurückgekehrt? Konnte Michonne ihn finden? Jetzt gibt's endlich Antworten. Wo und wie du die neue Zombie-Serie streamen kannst, erklären wir hier im Artikel.

MagentaTV, Amazon & Netflix: So kannst du die The Walking Dead-Serie The Ones Who Live streamen

In Deutschland feiert das The Walking Dead-Spin-off mit Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) am 26. Februar 2024 exklusiv bei MagentaTV Premiere. Um die Serie wöchentlich verfolgen zu können, brauchst du daher ein Abo bei MagentaTV.

Was kostet MagentaTV? Ohne Anbindung an einen Internet-Vertrag empfiehlt sich der monatlich kündbare Tarif MagentaTV Flex . Dieser kostet dich 10 Euro im Monat. MagentaTV kannst du wahlweise via Fire TV, Chromecast, App auf dem Smart-TV, per App auf dem Tablet oder Smartphone sowie direkt im Browser am PC oder Laptop schauen.

Hier kannst du den Trailer zu The Ones Who Live schauen:

Wer kein Abo bei MagentaTV abschließen möchte, muss sich hingegen etwas gedulden. Mit ein paar Monaten Verzug wird die Serie voraussichtlich auch bei Amazon als digitale Kaufversion erscheinen. So erschien erst kürzlich das Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon bei Amazon *. Die komplette erste Staffel kostet 8,99 Euro und wird seit Anfang Februar wöchentlich bereitgestellt.

Auf einen Start der neuen The Walking Dead-Serie bei Netflix sollte man allerdings nicht warten. Abseits der Original-Serie hat es bisher kein weiteres der insgesamt 6 Spin-offs in den Katalog des Streaming-Dienstes geschafft.



Lohnt es sich? So gut ist die neue The Walking Dead-Serie mit Rick Grimes

Wann kommen die restlichen Folgen von The Walking Dead: The Ones Who Live?

Die erste Staffel der Rick Grimes-Serie umfasst insgesamt sechs Episoden, die im Wochentakt immer montags bei MagentaTV und damit nur wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung bei AMC veröffentlicht werden:

Folge 1: Years - erscheint am 26. Februar

Folge 2: Gone - erscheint am 4. März

Folge 3: Bye - erscheint am 11. März

Folge 4: What We - erscheint am 18. März

Folge 5: (Titel noch nicht bekannt) - erscheint am 25. März

Folge 6: (Titel noch nicht bekannt) - erscheint am 1. April

Darum geht's in The Walking Dead: The Ones Who Live

The Ones Who Live klärt viele Fragen, die sich seit dem Abgang von Rick Grimes in Staffel 9 der Originalserie The Walking Dead angehäuft haben. Das Spin-off führt mitten ins Herz des Civic Republic Military (CRM), welches über mehrere Serien hinweg als mysteriöse und gefährliche Geheimorganisation aufgebaut wurde. Seit mehreren Jahren schon ist Rick Grimes ein Gefangener von dieser.

Das CRM brachte ihn in die Civic Republic, eine Mega-Gemeinschaft in Philadelphia, die Sicherheit und Geheimhaltung über alles stellt. Das heißt: Rick kann diesen Ort nicht mehr verlassen – so sehr er es auch versucht. The Ones Who Live folgt aber nicht nur Ricks Überlebenskampf im CRM, sondern auch Michonnes Suche nach ihrem lange Zeit totgeglaubten Ehemann.

Zur Besetzung gehören neben dem ikonischen The Walking Dead-Duo Lincoln und Gurira auch Pollyanna McIntosh als Jadis, Lost-Schurke Terry O'Quinn als CRM-Befehlshaber Major General Beale und Lucifer-Star Lesley-Ann Brandt als Soldatin Pearl Thorne.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Lohnen sich auch Dead City und Daryl Dixon?

Das Zombie-Universum von The Walking Dead hat nicht nur Rick und Michonne, sondern auch schon ein paar weitere Lieblinge nach dem Ende der Original-Serie für neue Spin-offs zurückgebracht. Ob sich Dead City und Daryl Dixon lohnen? Das erfahrt ihr im Podcast:

Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die gewaltige Masse an Walking Dead-Serien und nehmen dabei Dead City und Daryl Dixon" genauer unter die Lupe. Auch wenn ihr die Originalserie nicht zu Ende geschaut habt, solltet ihr diese Spin-offs nicht ignorieren.



