Selbst für The Walking Dead-Müde ein Muss: Rick-Serie ist das fehlende Puzzleteil, um nach über 5 Jahren endlich abschließen zu können

Die neue The Walking Dead-Serie bringt nicht nur Rick Grimes zurück. Sie unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von allen anderen bisherigen Spin-offs.

Die Zombie-Serie The Walking Dead ist zwar längst zu Ende, das Serien-Universum wird jedoch mit jeder Menge Spin-offs fortgesetzt. Seit dem Finale erschienen bereits Dead City und Daryl Dixon. Im Februar gesellt sich die Serie The Ones Who Live dazu, hinter deren ominösen Titel sich nichts weniger als die Rückkehr von Rick Grimes (Andrew Lincoln) verbirgt.

Selbst wenn ihr noch keinen der bisherigen Serien-Ableger gesehen oder dem Original lange vor dem Ende den Rücken gekehrt habt, führt für The Walking Dead-Fans kein Weg an der Rick-Serie vorbei. The Ones Who Live ist nicht bloß ein weiteres Spin-off, sie ist die wichtigste The Walking Dead-Serie seit Jahren.

Die Rick-Serie unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von den bisherigen The Walking Dead-Spin-offs

Die zwei bisherigen Spin-offs brachten nicht nur Fan-Lieblinge wie Negan (Jeffrey Dean Morgan), Maggie (Lauren Cohan) und Daryl (Norman Reedus) zurück, sondern bauten jeweils auch eigene und komplett neue Geschichten auf. Dead City etwa erschafft einen postapokalyptischen Mikrokosmos in New York City, das im Zentrum eines drohenden Ressourcen-Kriegs steht. Auch die Daryl-Serie eröffnet mit ihrem Frankreich-Setting eine völlig neue Erzählwelt.

AMC Die neuen The Walking Dead-Serien

Der Vorteil beider Serien: Ihr müsst das Original nicht zwingend gesehen haben, da ihre Erzählungen größtenteils eigenständig funktionieren. Es gibt aber auch einen Nachteil, wenn ihr The Walking Dead in- und auswendig kennt: Beide Spin-offs stellen Charaktere ins Zentrum, deren Geschichten, Konflikte und emotionale Entwicklungen in der Original-Serie eigentlich so gut wie auserzählt waren.

Versteht mich nicht falsch: Dead City ist eine gelungene Erweiterung der Zombie-Saga und Darly Dixon ist für mich aktuell das beste aller bisherigen 5 (!) Spin-offs. Aber direkt nach dem Ende der Hauptserie und vor ihrer Veröffentlichung waren sie nicht die Serien, denen ich wirklich euphorisch entgegengefiebert habe.

The Ones Who Live hingegen ist ein ganz anderes Kaliber. Im Gegensatz zu den (noch) eigenständigen Spin-offs Dead City und Daryl Dixon ist die Serienrückkehr von Rick Grimes und Michonne (Danai Gurira) eine elementare Fortsetzung zur Hauptserie, auf die ich seit 2018 ungeduldig warte.



The Ones Who Live ist das fehlende Puzzleteil, nach dem The Walking Dead-Fans suchen

Damals wurden im Zuge von Andrew Lincolns Serienausstieg in Staffel 9 gleich drei Kinofilme auf einmal angekündigt, die seine Geschichte fortsetzen sollten. Aus der Trilogie wurde letztendlich eine Event-Serie. Meine Vorfreude mindert das nicht im Geringsten.

Denn ich – und ich denke, auch die meisten anderen Fans – quälen viele offene Fragen. Seit Jahren lässt uns The Walking Dead mit der unfertigen Geschichte von Rick und Michonne in der Luft hängen. Jetzt erhalten wir mit The Ones Who Live das wichtigste noch fehlende Puzzleteil der Zombie-Saga.

Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Trailer (deutsche UT) HD

Rick Grimes ist das schlagende Herz von The Walking Dead. Mit ihm begann vor über 13 Jahren die Reise in die Zombie-Apokalypse. Nachdem er in Staffel 9 überraschend ausgestiegen war, wurde The Walking Dead zwar nicht unbedingt eine schlechtere Serie, aber ohne ihn war es nicht mehr dasselbe. Der emotionale rote Faden der Hauptgeschichte war plötzlich abgerissen.



Nicht mal ein kurzer Epilog im Serienfinale tröstete darüber hinweg, dass The Walking Dead am Ende nicht mehr Ricks Geschichte war – und uns ein emotionales Wiedersehen mit seinen zwei Kindern vorenthalten wurde. The Ones Who Live könnte nun das richtige Serienfinale sein, das wir nie bekommen haben. Und wer zu Beginn von Staffel 9 gemeinsam mit Rick (oder später) die Orignalserie abgebrochen hat, bekommt jetzt die Möglichkeit, wirklich mit The Walking Dead abzuschließen.

Rick Grimes ist The Walking Dead. Und somit sehe ich The Ones Who Live auch nicht als Spin-off, sondern als waschechte Fortsetzung – nur halt ohne die meisten bekannten Nebenfiguren. Denn die neue Serie ist nicht nur ein Wiedersehen mit Rick und Michonne, sondern auch ein Payoff für ein über Jahre hinweg aufgebautes Mysterium, das das Original bis zum Finale nicht aufklären konnte.

Mit der Rick-Serie bekommt ein über Jahre aufgebautes Mysterium endlich einen Sinn

Seit in der Pilotfolge von The Walking Dead vor mehr als 13 Jahren ein Helikopter über Ricks Kopf hinweg flog, ist klar, dass abseits der Geschichte um die Familie Grimes und ihre Mitstreitenden noch größere und nicht greifbare Dinge in der post-apokalyptischen Welt vonstattengehen.

AMC Rick zeigt uns endlich, was das CRM wirklich ist

Erst viele Staffeln später wurde dieses Mysterium konkreter und wir lernten eine rätselhafte Hubschrauber-Flotte kennen, die über mehrere Serien hinwegflogen. Nach und nach lieferte uns The Walking Dead kleine Informationshäppchen und das Civic Republic Military (CRM) wurde zu einer bedrohlichen Präsenz in der Post-Apokalypse.

Nach 11 Staffeln und mehreren Serien wissen wir immer noch nicht wirklich, welche Pläne das Zombie-Franchise mit dem CRM genau verfolgt. The Walking Dead baut dieses nun schon so lange als gefährliche Übermacht auf. Dass die größte Bedrohung in der Welt von The Walking Dead am Ende der Originalserie gar keine Rolle spielte, war daher richtig enttäuschend.

The Ones Who Live führt uns jetzt aber (endlich) tief ins Herz der ominösen Mega-Gemeinschaft der Civic Republic und deren autonomen Militäreinheit. Das verspricht nicht nur Antworten auf meine sich über Jahre hinweg angehäuften Fragen, sondern könnte auch spannende neue Perspektiven des Charakters Rick Grimes eröffnen. Ob freiwillig oder nicht: Dieser ist nämlich mittlerweile selbst ein Teil dieser korrupten und todbringenden Organisation.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live?

Fans können jetzt nur noch abwarten und darauf hoffen, dass The Ones Who Live tatsächlich den dramaturgischen Höhepunkt der Saga liefert, der uns versprochen wird. Erfahren werden wir es ab dem 26. Februar 2024. Dann startet das Spin-off in Deutschland bei Magenta TV, wo die insgesamt sechs Folgen wöchentlich erscheinen.