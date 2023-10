In 3 Tagen wird das größte Serienfinale seit Game of Thrones weitergeführt: Neue Zombie-Serie ist "dunkler, rauer und noch grausamer"

In den USA ist sie schon gelaufen, nun schafft es die The Walking Dead-Fortsetzung mit Negan und Maggie nach Deutschland. Hier erfährst du, wie du Dead City streamen kannst.

The Walking Dead ging mit der finalen 11. Staffel zu Ende und markierte damit nach dem Game of Thrones-Abgang 2019 das Finale einer ganzen Serien-Ära. Von einem echten Zombie-Ende kann man allerdings nicht sprechen, denn nach dem Finale kommen gleich mehrere Fortsetzungen und Ableger.

Die erste heißt The Walking Dead: Dead City und handelt von den The Walking Dead-Fanlieblingen Maggie und Negan, die sich in den Big Apple aufmachen. In den USA ist die erste Staffel schon gelaufen und diese Woche kommt sie endlich nach Deutschland.



Darum geht's in The Walking Dead: Dead City

Dead City spielt mehrere Jahre nach dem Konflikt um das Commonwealth aus der Hauptserie. Die eigentlich verfeindeten Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) reisen nach New York, um Hershel zu retten – Maggies entführten Sohn.



AMC The Walking Dead: Dead City

In der "Toten-Stadt" erwarten die beiden ungeahnte Gefahren, da New York kurz nach der Ausbreitung der Walker abgeschottet wurde.



Neben Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan erwarten euch in der Besetzung auch die The Walking Dead-Neuzugänge Željko Ivanek (Three Billboards) und Gaius Charles (NCIS).

Die Kritiken für Dead City fielen boslang solide aus. Collider hebt positiv hervor, dass man die Serie auch ohne tiefe Kenntnis der vorangegangenen The Walking Dead-Abenteuer schauen kann. Bei der Branchenseite The Wrap wird die Serie als "dunkler, rauer und noch grausamer als seine Vorgänger" gelobt, während ComingSoon mit einem ernüchternderen Fazit schließt: "Eine absolut durchschnittliche Serie."



Alles über die neuen Serien im Überblick: 4 The Walking Dead-Serien kommen 2023 und 2024

So kannst du die neue The Walking Dead-Serie in Deutschland schauen

Die 6-teilige Serie wurde in New York und New Jersey gedreht und startete im Juni in den USA bei AMC.

The Walking Dead: Dead City erscheint in Deutschland am Freitag, dem 13. Oktober 2023 beim Streaming-Dienst Magenta TV.



Staffel 2 ist schon bestellt. Einen Starttermin gibt es aber noch nicht. Auf Grund des laufenden Streiks der Schauspielenden in der nordamerikanischen Filmindustrie sind Prognosen schwer zu treffen.