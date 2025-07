In 4 Tagen bei Amazon Prime: Eine grandiose Sci-Fi-Reihe mit drei Filmen und jeder Menge Action

Den Weltraum, unendliche Weiten und die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise – das alles bekommt ihr bald bei Amazon Prime in einer äußerst unterhaltsamen Sci-Fi-Trilogie geboten.

Im August stockt Amazon Prime sein Streaming-Angebot mit vielen neuen Filmen und Serien auf. Mit dabei ist eine richtig tolle Sci-Fi-Reihe, die in den vergangenen Jahren im Kino veröffentlicht wurde: das Star Trek-Reboot rund um die von Chris Pines angeführte Crew der USS Enterprise. In wenigen Tagen könnt ihr alle drei Teile streamen.

Bald bei Amzon Prime: Die neue Star Trek-Trilogie kommt

Lange vor dem aktuellen Boom an neuen Star Trek-Serien überlegte sich Paramount in den 2000er Jahren, wie man das Franchise für die große Leinwand erneuern kann. Das Ergebnis präsentierte sich in Form der schlicht als Star Trek betitelten Neuauflage, die uns junge Versionen der Raumschiff Enterprise-Crew aus den 1960er Jahren vorstellt.

Während der bereits erwähnte Chris Pine in die Rolle von James Tiberius Kirk schlüpfte und sich als Casting-Coup entpuppte, konnte auch der Rest der neuen Enterprise-Crew überzeugen: Zachary Quinto beeindruckte als Mr. Spock, genauso wie Zoe Saldaña als Lt. Nyota Uhura. Und an diesem Punkt war noch lange nicht Schluss.

Das Star Trek-Reboot ist ein durch die Bank famos besetzter Film: Karl Urban als Pille, Simon Pegg als Scotty, John Cho als Sulu und Anton Yelchin als Chekov – hier hat das Casting-Team ganze Arbeit geleistet. Und dann wäre da noch der Geniestreich Bruce Greenwood als Pike sowie der im Prolog von Chris Hemsworth gespielte Kirk Sr.

Star Trek bringt packende Sci-Fi-Action zu Amazon Prime

Drei Filme lang durften wir ein Großteil dieses fantastischen Ensembles begleiten, die nicht nur schauspielerisch ein Geschenk waren, sondern ebenfalls mit jeder Menge Action und Spannung punkteten. Die ersten beiden Teile hat der spätere Star Wars-Regisseur J.J. Abrams inszeniert. Danach übernahm Fast & Furious-Experte Justin Lin.

Alle neuen Star Trek-Filme im Überblick:

Herausragende Effekte, sowohl praktischer als auch digitaler Natur, vereinen sich mit einer temporeichen Inszenierung und flotten Dialogen. Was diese Enterprise-Crew abseits der unheimlichen Chemie vor der Kamera außerdem zum Abheben brachte, war die Filmmusik von Michael Giacchino, die sich den ganzen Weltraum erträumte.

Giacchinos Kompositionen transportieren die Hoffnung und die Zuversicht, die seit der ersten Serienstunde in Star Trek schlummert. Gleichzeitig lehnt sie sich in die großen Töne eines Sci-Fi-Epos und kann ebenso bedrohlich sein. Mit jeder Menge Schwung schubst Giacchino die Enterprise ins All und folgt ihr bis zum entlegensten Planeten.

Wann kommen die neuen Star Trek-Filme zu Amazon Prime?

Ab dem 3. August 2025 könnt ihr alle drei Teile der neuen Star Trek-Trilogie bei Amazon Prime im Abo streamen. Wann und wie das sogenannte Abramsverse weitergeht, ist dieser Tage mehr als ungewiss. Seit Jahren versucht Paramount eine Fortsetzung auf die Beine zu stellen. Jedes Mal, wenn es so aussieht, als würde Teil 4 dieses Mal wirklich kommen, fällt das Projekt vor Produktionsstart wieder auseinander.