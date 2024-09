In 4 Tagen kommt der größte Sci-Fi-Film des Jahres erstmals ins Streaming-Abo

Auch wenn der bildgewaltige Sci-Fi-Kracher des Jahres besser im Kino aufgehoben ist, könnt ihr ihn in nur wenigen Tagen endlich auch zu Hause im Streaming-Abo erleben.

Der größte Sci-Fi-Film des Jahres belegt aktuell den vierten Platz der erfolgreichsten Kinofilme 2024. Über 700 Millionen US-Dollar konnte Dune: Part Two in die Kassen (via Box Office Mojo ) spülen und ließ Publikum und Kritik gleichermaßen begeistert zurück. So kommt der zweite Teil von Denis Villeneuves epischer Saga bei der Moviepilot-Community auf eine starke Wertung von 8,1 von 10 Punkten, während auf Rotten Tomatoes sogar ein Score von 92 Prozent erreicht wird.

Wenn ihr den Film im Kino verpasst habt oder ihn ganz einfach noch einmal schauen wollt, habt ihr in wenigen Tagen im Streaming-Abo die Chance dazu.

Sci-Fi-Kracher Dune 2 kommt ins Streaming-Abo: Timothée Chalamet und Zendaya in packender Weltraumsaga

In Dune: Part Two ist Paul Atreides (Timothée Chalamet) mit seiner Mutter (Rebecca Ferguson) auf dem Wüstenplaneten Arrakis angekommen, wo die beiden Unterschlupf beim heimischen Volk der Fremen finden.

Mithilfe der Kriegerin Chani (Zendaya) gliedern sie sich in ihre Bräuche ein und fordern den korrupten Imperator und die verfeindeten Harkonnens heraus, die den Tod von Pauls Vater zu verantworten haben. Pauls Rachewunsch droht jedoch schon bald in einen heiligen Krieg auszuarten, der den Tod von Millionen bedeuten könnte.

Schaut hier noch einen Trailer zu Dune 2:

Dune: Part Two - Trailer 3 (Deutsch) HD

Nach dem Streaming-Start von Dune 2 könnt ihr euch bereits über Nachschub freuen, denn ein dritter Teil der Sci-Fi-Reihe wurde nur wenige Wochen nach Kinostart bestätigt. Bis uns dieser erreicht, dauert es womöglich jedoch noch mehrere Jahre. Bis dahin soll die Prequel-Serie Dune: Prophecy Abhilfe schaffen, die noch dieses Jahr auf HBO startet.

Wann und wo könnt ihr Dune 2 im Abo streamen?

Dune: Part Two zieht am 6. September 2024 in Streaming-Abo bei Sky beziehungsweise WOW ein. Den ersten Teil der Sci-Fi-Saga könnt ihr vorher bei Sky und anderen VoD-Anbietern kaufen oder leihen. Im Abo findet sich Dune aktuell nur bei Joyn+ Plus.

