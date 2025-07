In 4 Wochen kehrt eine der erfolgreichsten Netflix-Serien zurück: Staffel 1 wurde 250 Millionen Mal geschaut

Über 250 Millionen Views und 1,7 Milliarden (!) geschaute Stunden: In wenigen Wochen geht die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie endlich in Staffel 2.

Seit Ende 2022 steht ein Titel eisern auf Platz 1 der meistgeschauten englischsprachigen Serien bei Netflix. Über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden gestreamte Stunden konnte der Fantasy-Horror-Hit innerhalb der ersten drei Monate auf dem Streamer verzeichnen. Über zweieinhalb Jahre später erhalten Fans endlich Nachschub, denn in wenigen Wochen trifft die 2. Staffel ein. Die Rede ist natürlich von Wednesday.

Wednesday Staffel 2 kommt zu Netflix: Jenna Ortega stürzt sich in das nächste Fantasy-Horror-Abenteuer

In Staffel 2 verschlägt es Jenna Ortegas titelgebende Heldin zurück an die Nevermore Academy, wo sie auf altbekannte Gesichter sowie brandneue Feinde und Verbündete trifft. Natürlich wartet dort auch ein neues morbides Mysterium auf sie, das sie erneut in die Vergangenheit der Addams Family führt und nach einer drängenden Antwort verlangt.

Ihre Mitbewohnerin Enid (Emma Myers), ihr frisch an der Nevermore Academy eingetroffener Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) und der neue Lehrkörper um Schuldirektor Barry Dort (Steve Buscemi) und Lehrerin Rosaline Rotwoot (Lady Gaga) sind nur einige der Gestalten, die ihr dabei über den Weg laufen.

Die 2. Staffel stammt ebenfalls aus der Feder von Al Gough und Miles Millar, die bereits als Showrunner hinter der ersten Wednesday-Season standen. Tim Burton (Beetlejuice) führte erneut bei den ersten vier Episoden Regie.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Anders als die 1. Wednesday-Staffel wird die achtteilige Season nicht auf einen Schlag bei Netflix eintreffen, sondern in zwei Hälften geteilt. Die ersten Episoden erreichen das Streaming-Programm in genau vier Wochen, am 6. August 2025. Teil 2 folgt etwa einen Monat später, am 3. September 2025. Alles, was ihr bis dahin zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

