Neue Outlander-Serie kommt mit riesigem Fantasy-Twist: Trailer enthüllt, worum es wirklich geht

Die Fantasy-Zeitreise-Romanze Outlander wird in wenigen Wochen um das Spin-off Blood of My Blood ergänzt, das im neuen Trailer einen gewaltigen Twist enthüllt.

Fans der Fantasy-Zeitreise von Outlander werden sich bald nach 8 Staffeln von Jamie und Claire verabschieden müssen. Doch bevor das letzte Kapitel aufgeschlagen wird, startet schon in vier Wochen die Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood, die gleich zwei romantische Liebesgeschichten im historischen Setting in den Fokus rückt.

Jetzt gibt es den offiziellen Trailer zur neuen Outlander-Serie, der das Fantasy-Universum mit einer gewaltigen Überraschung komplett auf den Kopf stellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Outlander: Blood of My Blood schauen:

Outlander: Blood of My Blood - S01 Trailer (English) HD

Outlander: Blood of My Blood enthüllt unerwartete Fantasy-Zeitreisen

Bisher war lediglich bekannt, dass das Outlander-Prequel mit zwei durch Zeit und Raum getrennten Romanzen tief in die Familiengeschichte von Jamie und Claire eintaucht. Auf der einen Seite stehen Jamies Eltern Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy) im Schottland des 18. Jahrhunderts. Ihnen gegenüber steht die Story von Claires Eltern Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), die im England zur Zeit des Ersten Weltkriegs zueinander finden. Womit aber kaum jemand gerechnet hat: Ihre Erlebnisse sind stärker verknüpft als gedacht!

Der lange Trailer zu Blood of my Blood lässt jetzt die Katze aus dem Sack, worum es in der neuen Outlander-Serie wirklich geht. Tatsächlich reisen Claires Eltern unfreiwillig durch die Zeit, zurück ins Jahr 1714 – und müssen in dieser harschen Realität einander wiederfinden. Vor allem Fans der Hauptserie können sich damit auf reichlich nostalgische Parallelen zu den Anfängen von Claires Geschichte freuen. Auch im Prequel gibt es Zeitreisen, jede Menge Tartan und schottische Highlands sowie ganz viel Romantik zu sehen.

Die Zeitreise-Enthüllung stellt zudem alles auf den Kopf, was Outlander-Fans bisher über die Familien von Claire und Jamie zu wissen glaubten. Zuvor wurde immer angenommen, dass die Beauchamps bereits in Claires Kindheit bei einem Autounfall gestorben sind. Nun wissen wir, dass dies wohl nicht das Ende ihrer Geschichte war – und sie 200 Jahre in der Vergangenheit in die Erlebnisse von Jamies Eltern verstrickt wurden. Und das wirft direkt zahlreiche spannende Fragen für den weiteren Verlauf des Outlander-Universums auf.

Entwickelt wurde die neue Serie vom langjährigen Outlander-Showrunner Matthew B. Roberts. Blood of My Blood basiert zwar auf keinem konkreten Roman, jedoch ist Vorlagenautorin Diana Gabaldon als Beraterin in das Prequel-Projekt involviert und steuert auch ein Drehbuch zu einer Episode bei.



Wann startet Outlander: Blood of My Blood in Deutschland?

Outlander: Blood of My Blood ist ab dem 9. August 2025 bei MagentaTV+ zu sehen. Die insgesamt 10 Folgen der ersten Staffel werden im Wochentakt immer samstags veröffentlicht. Eine 2. Season ist bereits sicher und wird derzeit in Schottland gedreht.

Alle bisherigen sieben Staffeln von Outlander könnt ihr aktuell bei Netflix im Abo streamen. Einen Starttermin für die finale achte Season gibt es noch nicht.