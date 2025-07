In 7 Tagen kehrt eine der größten Horror-Kultreihen neben Scream im Kino zurück

Die Horror-Reihe Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast kommt in einer Woche zurück ins Kino. Mit einem Slasher-Reboot, das aber auch Stars von früher zurückbringt.

Wer sich an amerikanische Horror-Filme der 90er erinnert, denkt zwangsläufig an Scream - Schrei! und dessen größte Slasher-Konkurrenz Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast – beide aus der Feder von Kevin Williamson.

Mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (2025) kommt jetzt das gleichnamige Reboot ins Kino und bringt sogar Stars von früher zurück.

In einer Woche im Kino: Horror-Reboot Ich weiß, was du letzten Sommer getan

Kennt ihr den? Eine junge Clique versucht, einen tödlichen Autounfall zu vertuschen und wird ein Jahr nach dem Fahrerfluchtvorfall von einem Killer mit Haken heimgesucht. Genau das passiert im neuen Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast von Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) den Freund:innen Danica (Madelyn Cline), Ava (Chase Sui Wonders), Milo (Jonah Hauer-King), Teddy (Tyriq Withers) und Steve (Sarah Pidgeon).

Die neue Mordserie erinnert an das sogenannte Southport-Massaker von 1997, das von den damaligen Stars Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. als Julie und Ray überlebt wurde. Können das Final Girl und der Final Boy von früher der neuen Clique dabei helfen, den aktuellen Killer zu überleben? Und steckt wieder ein rachsüchtiger Fischermann hinter den Taten, oder was ist diesmal der Twist?

Das Drehbuch stammt von Regisseurin Robinson und Leah McKendrick (Scrambled).

Ein Horror-Streifen wurde übrigens von der Moviepilot-Redaktion auf den Top-Platz der besten bisherigen Filme 2025 gewählt.

Die Slasher-Reihe Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast über die Jahre

Ähnlich wie im Fall von Scream, blieb es nach dem Erfolg in den 90er Jahren nicht nur bei einem Film. Es ging sogar, genau wie bei der Slasher-Konkurrenz, in Serienform weiter. So sieht die Horror-Reihe insgesamt aus:

Die Slasher-Reihe basiert lose auf Lois Duncans gleichnamigem Thriller-Roman, der bereits 1973 (!) erschien.

Wann kommt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast ins Kino?

Die neue Version von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast läuft am Donnerstag, den 17. Juli 2025 in den deutschen Kinos an.