In 7 Tagen kehrt eines der besten Action-Duos aller Zeiten zurück: Das Will Smith-Spektakel verspricht 110 Minuten atemlose Jagd

In einer Woche ist Will Smiths Action-Rückkehr als Star-Polizist im Kino zu sehen. Auch dabei ist ein alter Bekannter, mit dem er erneut brutale Verbrecher unter Palmen dingfest macht.

Für wenige Stars liegen Aufstieg und Fall so nah beieinander wie für Will Smith. Nur Minuten vor seinem Oscar-Gewinn beförderte er sich durch eine Ohrfeige gegen Chris Rock ins Hollywood-Aus. Wenn ihn ein Film zurückbringen kann, dann der vierte Teil einer beliebten, bis an die Schmerzgrenze explosiven Action-Reihe: Bad Boys 4: Ride or Die kommt in einer Woche ins Kino. Der Trailer verspricht schon jetzt das größte Leinwand-Spektakel des Sommers.

Schaut euch hier den neuesten Bad Boys 4-Trailer an:

Bad Boys 4: Ride or Die - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Will Smiths Action-Kracher bringt einen toten Fan-Liebling zurück

In Bad Boys 4 ruft die Stimme eines Toten das unvergleichliche Polizisten-Duo Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) erneut auf den Plan. Ihr Ex-Chef Captain Conrad Howard (Joe Pantoliano), bereits vor Jahren tragisch verstorben, soll plötzlich mit Drogenkartellen gearbeitet haben. Die beiden Gesetzeshüter machen sich daran, Howards Namen reinzuwaschen und geraten dabei mit ihresgleichen aneinander.

Trotz des Ablebens seiner Rolle kehrt Pantoliano im Rahmen einer Videobotschaft zurück, wie der Trailer zeigt. Der nervöse, aber rechtschaffene Chef der beiden bösen Jungs gilt vielen Fans als eine der liebsten Figuren der Reihe.

Wann kommt Bad Boys 4 ins Kino?

Bad Boys 4 erscheint am 5. Juni 2024 im Kino. Auf dem Regiestuhl saßen Adil El Arbi und Bilall Fallah, die bereits für den Vorgänger Bad Boys For Life verantwortlich waren.

