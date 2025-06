In 7 Tagen startet der am meisten erwartete Film des restlichen Jahres

Mit 368 Vormerkungen bei Moviepilot steht 28 Years Later an der Spitze der meist erwarteten Filme des Jahres. In wenigen Wochen startet die Horror-Fortsetzung endlich in den Kinos.

Gefühlt 28 Years Later bekommen Fans nun endlich, worauf sie in Wahrheit "nur" 18 Jahre warten mussten: Die Fortsetzung der wohl beliebtesten Zombie-Horrorreihe, die bisher aus den zwei Filmen 28 Days Later (2002) und 28 Weeks Later (2007) bestand. Am 19. Juni 2025 startet hierzulande Teil 3 in den Kinos, dem zahlreiche Menschen bereits mit Spannung entgegenfiebern.

Das spiegelt sich auch bei Moviepilot wider, wo das Sequel mit insgesamt 368 Vormerkungen der meist erwartete Film des restlichen Jahres ist – und das sogar noch vor großen Blockbuster-Fortsetzungen wie Avatar 3 und Jurassic World 4. Doch warum ist das so?

Horror-Revolution und Kult-Zombies: Die 28-Saga setzte Genre-Maßstäbe

Das Zombie-Genre pfiff zu Beginn der 2000er-Jahre praktisch aus dem letzten Loch, bis Regisseur Danny Boyle (Trainspotting) mit 28 Days Later daherkam. Der Low-Budget-Horror begeisterte mit seinem tristen und grobkörnigen Look sowie einer beklemmend-nervenaufreibenden Atmosphäre. Zudem machte der Film schnell rennende Zombies salonfähig und revolutionierte so das Horror-Subgenre auf bemerkenswerte Weise.

Der düster-dreckige Schocker wurde ein großer Erfolg, weshalb fünf Jahre später die Fortsetzung 28 Weeks Later folgte. Der Film, bei dem Juan Carlos Fresnadillo (Damsel) auf dem Regiestuhl Platz nahm, packte in Sachen Nihilismus und Tempo sogar noch eine gehörige Schippe drauf. Das eher durchwachsene Einspielergebnis änderte allerdings nichts daran, dass das Franchise längst Kultstatus unter Fans erlangt hatte.

Andere Genre-Vertreter der 2000er- und 2010er-Jahre wie World War Z oder die Resident Evil-Reihe erreichten nie dessen Intensität und inszenatorische Klasse.

Schaut hier den Trailer zu 28 Days Later:

28 Days Later - Trailer (English)

Dass Zombie-Fans seit langer Zeit nach einem Nachfolger der 28-Filme dürsten, ist also wenig verwunderlich. Nach fast zwei Dekaden wurde ihr Ruf nach einem neuen Teil aber endlich erhört. Für 28 Years Later übernahm erfreulicherweise erneut Danny Boyle die Regie und schrieb gemeinsam mit Alex Garland (Civil War) das Drehbuch.

Zudem hat sich eine exzellente Besetzung zusammengefunden: Mit dabei sind etwa Jodie Comer, Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson und Jack O'Connell. Bei solchen Namen steigt die Vorfreude auf das Zombie-Sequel nur noch mehr.

28 Years Later: Darum geht es in der Horror-Fortsetzung

Fast drei Jahrzehnte nach dem Ausbruch des Rage-Virus, der Millionen von Menschen zu tollwütigen Zombies mutieren ließ, befindet sich die Welt immer noch in einem Ausnahmezustand. Eine kleine Gruppe von Überlebenden hat sich jedoch auf eine abgeschiedene Insel zurückgezogen und sich dort ein Stückchen Harmonie und Normalität zurückerobert.

Doch es kommt wie es kommen muss: Als jemand das sichere Eiland verlässt, um nach Hilfe für eine sterbende Verwandte zu suchen, erhält die tödliche Bedrohung Einzug in die vermeintlich geschützte Festung. Dabei handelt es sich aber nicht bloß um die Infizierten. Auch andere Überlebende haben sich anscheinend auf unheimliche Weise verändert.

28 Years Later läuft ab dem 19. Juni 2025 im Kino.