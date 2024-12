In 7 Tagen startet der beste Fantasy-Film des Jahres, aber ihr könnt die Verfilmung eines 5 Milliarden-Hits schon früher sehen

Das Hexen-Epos Wicked mit Ariana Grande und Cynthia Erivo startet nächste Woche offiziell im Kino. Wer nicht so lange auf das größte Fantasy-Ereignis des Jahres warten will, hat jetzt Grund zur Freude.

Am 12. Dezember 2024 startet das wohl größte Fantasy-Ereignis des Jahres im Kino. Wicked verfilmt den gleichnamigen Broadway-Hit, der seit über 20 Jahren Fans weltweit begeistert und mit über 5 Milliarden Dollar Einspiel an den Theaterkassen zu den erfolgreichsten Musicals überhaupt zählt. Ob die Vorgeschichte und Neuinterpretation bekannter Figuren aus dem Fantasy-Klassiker Der Zauberer von Oz auch als Film-Blockbuster begeistern kann, könnt ihr jetzt schon vor dem offiziellen Kinostart erfahren.

So könnt ihr Wicked schon vor dem Kinostart sehen

Während der erste Teil des zweiteiligen Fantasy-Musical-Epos in den USA und zahlreichen anderen Ländern bereits seit dem 22. November 2024 zu sehen ist, muss das deutsche Publikum etwas mehr Geduld aufbringen. Aber diese hat jetzt ein Ende. Denn schon vor dem offiziellen Kinostart am 12. Dezember könnt ihr Wicked dieses Wochenende auf der großen Leinwand bestaunen.

Nach ersten Preview-Vorstellungen am 4. Dezember ist Wicked auch schon am bevorstehenden Nikolauswochenende zu sehen. Vom 6. bis zum 8. Dezember 2024 finden deutschlandweit in zahlreichen Kinos zusätzliche Previews statt, in denen ihr das Fantasy-Spektakel vorab in seinen drei Fassungen erleben könnt: OV, deutsch synchronisiert mit englischen Songs sowie deutsch synchronisiert mit deutschen Songs.

Der beste Fantasy-Film des Jahres: Wicked bricht schon jetzt Rekorde

Ob die Geschichte um die zwei jungen Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) auch hierzulande einen derartigen Hype wie in den USA auslösen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall lohnt es sich, in die magische Welt von Oz auf der großen Leinwand einzutauchen. Denn hier erwartet uns nichts weniger als der beste Fantasy-Film des Jahres.

Mit einem Audience-Score von 96% bei Rotten Tomatoes und einem Durchschnitt von 8.1 Punkten bei IMDb fährt der erste Wicked-Film hervorragende Bewertungen ein. Er sicherte sich am ersten Wochenende außerdem direkt einen Kinorekord als erfolgreichster Start einer Broadway-Musical-Verfilmung überhaupt, wie ScreenRant erklärt.

Wicked konnte nach Angaben von Box Office Mojo weltweit bereits über 360 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen und zählt damit schon jetzt zu den erfolgreichsten Musical-Adaptionen überhaupt, nach Mamma Mia (609 Millionen) und Les Misérables (441 Millionen).

Bei einem Budget von etwa 150 Millionen Dollar kann der Fantasy-Blockbuster nach nur zwei Wochen bereits als Erfolg angesehen werden – und das ist nur der erste Teil. Das große Finale der Musical-Verfilmung, Wicked Teil 2, soll hierzulande am 27. November 2025 in die Kinos kommen.