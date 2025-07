In 7 Tagen startet einer der größten Blockbuster des Jahres im Kino

Schon bald startet ein gewaltiger Superhelden-Film im Kino, der über die Zukunft eines ganzen Franchise-Universums entscheiden könnte.

In einer Woche ist Henry Cavills Superman-Aus im Kino endgültig besiegelt. Dann startet James Gunns neuer DC-Film über den Mann aus Stahl in den Lichtspielhäusern. Darin tritt David Corenswet als nächster Superman-Darsteller in die Fußstapfen des vorherigen Stars.

Wann startet James Gunns Superman im Kino?

Ab dem 10. Juli 2025 könnt ihr euch von dem neuen Superman-Film auf der großen Leinwand überzeugen. Ab dann läuft James Gunns DC-Neustart in den deutschen Kinos. Ausgewählte Kinos zeigen erste Previews schon etwas früher, am 9. Juli.

Schaut hier noch einen deutschen Superman-Trailer:

Superman - Trailer (Deutsch) HD

Wichtige Infos zum neuen Superman-Film zusammengefasst

Gunns neuer Superman-Blockbuster ist Teil des aktuellen DCU-Plans, mit dem der Regisseur und Produzent Peter Safran das Comic-Universum in eine neue Zukunft führen sollen. Der Erfolg des kommenden Blockbusters wird viel über den Status Quo und die Ausrichtung des Superhelden-Franchise aussagen.



Diese Stars gehören unter anderem zur Besetzung des Superhelden-Films:

Superman erzählt die Geschichte von Supermans Reise, sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent aus Smallville, Kansas, in Einklang zu bringen. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem amerikanischen Weg, geleitet von menschlicher Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit als altmodisch ansieht.

Für seinen Superman-Neustart will Gunn vor allem die Persönlichkeit hinter den Superkräften konzentrieren. Die offizielle Synopsis des DC-Blockbusters lautet so: