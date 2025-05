In Andor Staffel 2 versteckt sich eine Star Wars-Figur, die vorher nur die wenigsten Fans kannten

Star Wars-Cameos sucht man in Andor für gewöhnlich vergebens. In der 2. Staffel hat sich dennoch ein bekanntes Gesicht versteckt, das wir sehr lange nicht mehr gesehen haben.

Andor funktioniert in vielen Punkten als Gegenentwurf zu den Mandoverse-Serien bei Disney+. Das wird vor allem durch den Umgang mit altbekannten Star Wars-Figuren deutlich. Wer in Andor auftauchen will, braucht einen guten Grund dafür – und muss dem prüfenden Blick von Serienschöpfer Tony Gilroy standhalten.

Achtung, es folgen Spoiler!

Umso überraschender war es, als in der 2. Staffel eine Figur zurückkehrte, die selbst eingefleischte Star Wars-Fans nicht mehr auf dem Schirm hatten. Bisher kam sie nämlich nur in vier Folgen einer Animationsserie vor und wurde seit acht Jahren in keinem neuen Star Wars-Projekt mehr gesehen. Die Rede ist von Erskin Semaj.

Wer ist Erskin Semaj? Der unerwartete Star Wars-Cameo in Andor Staffel 2 erklärt

Bei Erskin Semaj handelt es sich um eine Figur, die in der 3. Staffel von Star Wars Rebels erstmals in der weit entfernten Galaxis in Erscheinung trat. Gesprochen wurde er damals von Josh Brener. In Andor wird er von dem britischen Schauspieler Pierro Niel-Mee zum Leben erweckt, der aus Slow Horses und Harlots bekannt ist.

Eingeführt wurde Erskin in Star Wars Rebels als Verbündeter von Mon Mothma (Genevieve O'Reilly). In dieser Rolle taucht er auch in Andor auf – allerdings mit einem Twist. Wie sich herausstellt, wurde der von Naboo stammende Erskin von Luthen Rael (Stellan Skarsgård) in Mon Mothmas Kreis installiert, um sie zu beschützen.

Konkret taucht er in folgenden Andor-Episoden auf:

Staffel 2, Folge 1: Ein Jahr später

Ein Jahr später Staffel 2, Folge 2: Sagrona Teema



Sagrona Teema Staffel 2, Folge 3: Ernte

Ernte Staffel 2, Folge 4: Waren Sie schon einmal in Ghorman?

Waren Sie schon einmal in Ghorman? Staffel 2, Folge 6: Die Freude ist ganz meinerseits



Die Freude ist ganz meinerseits Staffel 2, Folge 7: Bote

Bote Staffel 2, Folge 9: Willkommen bei der Rebellion



Damit hat Erskin fast doppelt so viele Auftritte in Andor wie in Star Wars Rebels:

Staffel 3, Folge 18: Die geheime Fracht

Die geheime Fracht Staffel 4, Folge 5: Die Besatzung

Die Besatzung Staffel 4, Folge 7: Bündnis mit dem Fremden

Bündnis mit dem Fremden Staffel 4, Folge 8: Das gekaperte Schiff

Obwohl Tony Gilroy vermutlich der letzte Filmschaffende im Star Wars-Universum ist, der Wert darauf legt, eine der Figuren aus einer der Animationsserien in ein Live-Action-Projekt zu überführen, ergibt die Integration von Erskin durchaus Sinn. Gilroy nutzt ihn nicht nur als Cameo, der kurz auftaucht und nichts zur Handlung beträgt.

Stattdessen baut er die Figur beiläufig im Hintergrund auf, ehe sie im dritten Story-Arc der 2. Staffel eine entscheidende Rolle im Konflikt zwischen Mon Mothma und Luthen Rael einnimmt. Im Grunde steht Erskin damit für ein Kunststück, das wir in Andor mehrmals bestaunen können: Eine unscheinbare Randfigur erhält ungeahnte Tiefe.

