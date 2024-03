In einem Monat startet eine der ekligsten Netflix-Serien überhaupt: Der Trailer mit Körper-Parasiten-Eskalation ist nichts für schwache Nerven

Netflix wartet im April mit einer fiesen Mischung aus Science-Fiction und Horror auf. In Parasyte: The Grey kommen alle Fans von ekligen Körperverformungen à la David Cronenberg auf ihre Kosten.

Mit Anime-Verfilmungen ist Netflix zuletzt ganz gut gefahren. Besonders die anfangs mit großer Skepsis beäugte One Piece-Realverfilmung konnte viele Fans überzeugen und avancierte zum Hit. Jetzt legt der Streaming-Dienst mit der nächsten großen Anime-Adaption nach und erzählt die Geschichte von Parasyte: The Grey.

Erster Trailer zur Netflix-Serie Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Parasyte: The Grey geht auf die Mange-Reihe Parasyte von Hitoshi Iwaaki zurück. Diese wurde erstmals zwischen 1988 und 1995 in Japan veröffentlicht und hat unter Genre-Fans längst Kultstatus erreicht. Kein Wunder, dass die ungemütliche Parasiten-Geschichte schon mehrmals verfilmt wurde. Bis dato existieren eine Anime-Serie und zwei Live-Action-Filme. Nun gesellt sich Netflix mit seiner Produktion dazu.

In der Welt von Parasyte: The Grey ereignet es sich, dass außerirdische Parasiten ihren Weg auf die Erde finden und sich auf die Suche nach geeigneten Wirtskörpern begeben. Ein Körperfresser hat bei dieser Suche wenig Glück, denn die junge Sun-in (Jeon So-nee) hat nicht vor, sich von einem Alien komplett übernehmen zu lassen.

Das Ergebnis ist ein Kompromiss, mit dem keine der beiden Parteien glücklich ist: Der Parasit nistet sich in Sun-ins Arm ein, während sie alle ihre geistigen Fähigkeiten behält. Fortan müssen die beiden lernen, miteinander auszukommen. Nicht zuletzt kann Sun-in dank des Parasiten Teile ihres Körpers in gefährliche Waffen transformieren.

Hinter Parasyte: The Grey steckt ein absoluter Genre-Experte. Yeon Sang-ho begeisterte in den vergangenen Jahren vor allem mit dem adrenalingeladenen Zombie-Thriller Train to Busan, der mit Seoul Station und Peninsula eine Trilogie bildet. Bei Netflix war er zuletzt mit der Mystery-Serie Hellbound und der Sci-Fi-Action Jung_E vertreten.

Wann startet Parasyte: The Grey bei Netflix?

Die 1. Staffel von Parasyte: The Grey startet am 5. April 2024 bei Netflix und umfasst insgesamt sechs Episoden. Ob die Geschichte danach mit einer 2. Staffel fortgesetzt wird, steht noch nicht fest. Die Vorlage gibt auf alle Fälle Stoff für mehrere Staffeln her.

