In fast 60 Jahren Star Trek gab es das noch nie: Strange New Worlds überrascht mit Episode, die eine ganz neue Welt eröffnet

Star Trek: Strange New Worlds geht dahin, wo sich keine andere Serie der Sci-Fi-Reihe hintraute. Lest hier, was euch kurz vor dem Staffel 2-Finale erwartet.

1966 flimmerte die allererste Folge von Star Trek über die Bildschirme, gefolgt von zehn Serien und drei Kinoreihen. Trotzdem kann dieses Science-Fiction-Universum für sich noch unentdecktes Land erschließen. Der neuste Fall: Star Trek: Strange New Worlds.

Eine der kommenden Episoden der zweiten Staffel wird erstmals in der Geschichte der Reihe als Musical erzählt. Wie das aussieht (und klingt), seht ihr im Promo-Video weiter unten.

Bei der Comic-Con wurden Details zum Sci-Fi-Musical verraten

Am Wochenende fand die alljährliche Comic-Con in San Diego statt und bei einem Panel zum Star Trek-Universum wurde die Episode mit dem Titel Subspace Rhapsody angekündigt.

Schaut euch die Promo für die Musical-Folge hier an:

Star Trek: Strange New Worlds - Season 2 Musical Promo (English) HD

Die Musical-Folge wird zehn Songs enthalten, die für die Serie geschrieben wurden und der Soundtrack soll auch online erhältlich sein. Für die Musik zeichnen Kay Hanley und Tom Polce von der amerikanischen Band Letters to Cleo verantwortlich. Filmfans könnten Hanley schon in einem der musikalischen Kultfilme der 2000er gehört haben, denn sie lieh Rachael Leigh Cook ihre Gesangsstimme für Josie and the Pussycats.

Hanley und Polce haben eine neue Version des Titelthemas der Serie aufgenommen, die ihr im Video hören könnt. Neben der Promo wurde ein Old-School-Poster für das Mini-Musical aus dem Star Trek-Universum veröffentlicht:

Paramount Das Poster für die Musical-Episode der Star Trek-Serie

Uhura-Star Celia Rose Gooding studierte übrigens Musiktheater und errang im Broadway-Musical Jagged Little Pill größere Aufmerksamkeit. Mindestens ein Star dürfte also perfekt vorbereitet sein.

So kannst du die Star Trek-Folge in Deutschland streamen

Strange New Worlds ist in Deutschland über Paramount+ * in einer Flat verfügbar. Bisher wurden sieben Episoden der 2. Staffel hierzulande veröffentlicht (darunter als Überraschung am Wochenende der Crossover mit Lower Decks). Immer donnerstags gibt es eine neue Folge.

Bei Subspace Rhapsody handelt es sich um die 9. Folge der 2. Staffel, das bedeutet sie wird voraussichtlich am 3. August in Deutschland verfügbar sein.

Hört den Podcast zu Strange New Worlds: Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr

Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen.

