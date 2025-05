In wenigen Wochen startet ein riesiger Fantasy-Blockbuster mit Drachen – er verfilmt Milliarden-Reihe neu

In wenigen Wochen startet der neue Drachenzähmen leicht gemacht-Film. Das Fantasy-Reboot kommt als Realverfilmung ins Kino.

Im Juni kehrt ein beliebtes Animations-Franchise in neuer Gestalt auf die große Leinwand zurück: Drachenzähmen leicht gemacht wird als Live-Action-Film mit echten Schauspielenden verfilmt. Mit dabei sind Gerard Butler und Nick Frost.



Die Handlung des Fantasy-Films orientiert sich am Original

Die neue Version des erfolgreichen Animationsfilms Drachenzähmen leicht gemacht bleibt inhaltlich nah an der Vorlage von 2010. Im Mittelpunkt steht der junge Wikinger Hicks (Mason Thames), der in einer Welt lebt, in der Drachen als Feinde gelten. Durch seine Begegnung mit dem verletzten Nachtschatten-Drachen Ohnezahn beginnt er, die Regeln seiner Gemeinschaft zu hinterfragen.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für den Fantasy-Film an:

Drachenzähmen leicht gemacht - Trailer (Deutsch) HD

Die Neuverfilmung wird von Dean DeBlois geschrieben und inszeniert, der bereits bei der Original-Trilogie Regie geführt hat. Seine Adaptionen von Cressida Cowells gleichnamiger Buchreihe haben zusammen über 1,6 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingenommen (via The Numbers ).

Die Realverfilmung soll an den Erfolg anschließen. Diesmal übernehmen Mason Thames (The Black Phone) und Nico Parker (Sarah aus The Last of Us) die Rollen von Hicks und Astrid. Die Drachen werden mit CGI zum Leben erweckt – in Kombination mit real gedrehten Szenen vor echten Sets.

Wer die bisherigen Ausschnitte gesehen hat, wird die Parallelen zum Original erkennen. Entsprechend gibt es im Netz bereits einige Videos, die zeigen, wie nah die neu gedrehten Szenen jenen aus dem Animationsfilm kommen:

Regisseur Dean DeBlois erklärte dazu gegenüber Screen Rant :

Ich habe die Haltung eingenommen, dass es bestimmte Schlüsselmomente gibt, die die Menschen als ikonisch für die Original-Trilogie ansehen. Zum Beispiel die Szene, in der [Hicks und Ohnezahn] im Sand zeichnen, ihr erster körperlicher Kontakt oder der Testflug, bei dem sie zum ersten Mal gemeinsam fliegen. Wir haben mit dem Live-Action-Team am Set und unserer Kameraeinstellung sehr genau versucht, diese Szenen beinahe Einstellung für Einstellung nachzustellen.

Drachenzähmen leicht gemacht: Dann kommt das Fantasy-Abenteuer ins Kino

Der Kinostart ist für den 12. Juni 2025 in Deutschland angesetzt. Dann erfahren wir, wie viel Originalität in dem Fantasy-Film steckt oder ob er das Original wirklich eins-zu-eins neu verfilmt. 2027 soll dann Drachenzähmen leicht gemacht 2 folgen.

Wer die bisherigen Drachenzähmen leicht gemacht-Filme vorab noch einmal sehen möchte, kann den ersten Teil im Abonnement bei Sky/WOW streamen, während die anderen Film derzeit als Leih- und Kaufversion zu haben sind.