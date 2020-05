Irres Sat.1-Doppelpack: Zwei ungewöhnliche Sherlock-Filme nacheinander

Für den Samstagabend hat sich Sat.1 ein amüsantes Double Feature einfallen lassen. Erst gibt's den Animationsspaß Sherlock Gnomes, danach folgt Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr.

Fans des berühmten Meisterdetektivs Sherlock Holmes kommen am Samstagabend bei Sat.1 auf besondere Weise auf ihre Kosten. Zur Primetime hat sich der Sender ein besonderes Double Feature ausgedacht. Zuerst wird um 20:15 Uhr der Animationsfilm Sherlock Gnomes als deutsche Free-TV-Premiere ausgestrahlt.

Wem die familienfreundliche, kindgerechte Version des Detektivs zu albern ist, kann sich stattdessen auf den Film danach freuen. Nach Sherlock Gnomes gibt's um 21:55 Uhr noch Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. in der Rolle des Meisterdetektivs.

Keine Lust auf die TV-Ausstrahlung?

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Sherlock Gnomes anschauen

Sherlock Gnomes - Trailer (Deutsch) HD

Sherlock Gnomes setzt die Gartenzwerg-Animationsfilmreihe fort

Nach Gnomeo und Julia ist Sherlock Gnomes der zweite Teil der Gartenzwerg-Animationsfilmreihe, die sich bekannte Klassiker wie Romeo und Julia und Sherlock Holmes vornimmt. Auch im 2. Teil sind Gnomeo und Julia wieder mit von der Partie und diesmal endlich ein Paar.

Neue Probleme tauchen aber auf, als immer mehr Deko-Ornamente aus dem Vorgarten verschwinden. Der weltberühmte Gartenzwerg-Ermittler Sherlock Gnomes schaltet sich ein, um den Fall zu lösen. In der englischen Originalversion leihen unter anderem James McAvoy, Emily Blunt und Johnny Depp den Gartenzwergen ihre Stimmen.

Nach Sherlock Gnomes kommt Sherlock Holmes

Ein realer Sherlock Holmes kommt auf Sat.1 nach der animierten Variante. In Sherlock Holmes von 2009 schlüpft Iron Man-Star Robert Downey Jr. in die Rolle des Detektivs. Mit der Unterstützung seines treuen Partners Dr. John Watson (Jude Law) nimmt er es in dem Film mit dem hinterlistigen Frauenmörder Lord Blackwood auf.

Der ist nach seiner Exekution wie durch Zauberhand von den Toten auferstanden und treibt in London weiter sein Unwesen.

Schaut euch den deutschen Trailer zu Sherlock Holmes an

Sherlock Holmes - Trailer (Deutsch)

An den Kinokassen ist diese Sherlock Holmes-Verfilmung damals zum Riesenerfolg geworden. Bei einem Budget von 90 Millionen Dollar spielte der Film von Guy Ritchie weltweit stolze 524 Millionen Dollar ein. 2011 folgte das Sequel Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten, ein 3. Teil soll auch noch kommen.

Das ungewöhnliche Sherlock-Doppelpack mit Sherlock Gnomes und Sherlock Holmes startet heute Abend um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Welche Sherlock Holmes-Filme findet ihr am besten? Oder schaut ihr am liebsten die Serie?