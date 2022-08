Ist Better Call Saul am Ende sogar besser als Breaking Bad?

Breaking Bads Spin-off-Serie Better Call Saul hat mit Staffel 6 ihr großes Finale abgeliefert. Wir nehmen Abschied und ziehen Bilanz: Hat die Tochterserie ihre Vorlage sogar überflügelt?

Breaking Bad gilt als eine der besten Serien aller Zeiten. Als nur zwei Jahre nach ihrem Ende 2015 mit Better Call Saul ein Spin-off kam, waren viele skeptisch. Doch die (Vor-)Geschichte des Anwalts Jimmy McGill aka Saul Goodman (Bob Odenkirk) wusste zu überzeugen. Mit bekannten und neuen Figuren, einem eigenen Tonfall und einer unschlagbaren Erzählung fesselte das "Albuquerque-Universum" uns aufs Neue.



Podcast: Better Call Saul muss sich vor Breaking Bad nicht verstecken

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lisa und Esther blicken mit Jonas von Cinema Strikes Back auf die Serie Better Call Saul zurück. Was als Figuren-Auskopplung und Prequel begann, strickten Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan und Peter Gould immer mehr zu einem eigenständigen Phänomen.

Trotz zahlreicher Figuren-Rückkehrer aus Breaking Bad wurde Better Call Saul nie nur ein Abklatsch oder ein rein nostalgisches Feiern des Gewesenen. Denn trotz Prequel, das auf ein klares Ziel hinsteuerte, konnte die Geschichte von Jimmy, Kim (Rhea Seehorn) und Mike (Jonathan Banks) immer wieder überraschen. Auch im "besten Serienfinale aller Zeiten".

Insbesondere Better Call Sauls Finale beweist Breaking Bad-Liebe und -Unabhängigkeit zugleich. Wir sprechen deshalb über die kreative Beziehung der zwei Serien, über Lieblingsfiguren, darüber, was Better Call Saul so herausragend macht, und ob wir bereit sind, diese ganz besondere Serien-Welt hinter uns zu lassen.

Schaut den Serien-Trailer zur 6. Staffel Better Call Saul

Better Call Saul - S06 Trailer 1 (Englisch) HD

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im August: The Thief, His Wife and the Canoe

The Thief, His Wife and the Canoe - Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .