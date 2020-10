James Bond-Ersatz von Marvel-Macher: Trailer punktet mit krachender Agenten-Action

Vor Daniel Craigs letztem James Bond-Einsatz schickt das Studio ein ganzes Team an Agentinnen in den Einsatz. Der erste Trailer zu The 355 punktet mit Star-Power und flotter Action.

Erst am Wochenende erreichte uns die Meldung, dass der neue James Bond-Film verschoben wurde. Der letzte 007-Einsatz von Daniel Craig kommt jetzt erst frühestens im April 2021 in die Kinos. Dafür dürfen sich Bond-Fans Anfang nächstes Jahr auf Alternativprogramm des Studios freuen. In The 355, der von X-Men-Drehbuchautor- und Regisseur Simon Kinberg inszeniert wurde, versammelt sich ein Team aus Agentinnen für eine tödliche Mission, um eine gefährliche Waffe aus den Händen von Verbrechern sicherzustellen. Zu dem Film, der mit großer Star-Power daherkommt, könnt ihr euch jetzt einen ersten Trailer anschauen. The 355 empfiehlt sich mit vielen Stars als Bond- und Mission: Impossible-Ersatz In dem Actionthriller bildet die CIA-Agentin Mason Brown (Jessica Chastain) ein Team aus internationalen Top-Agentinnen, nachdem eine gefährliche Waffe in die Hände von Söldnern gefallen ist. Neben Brown besteht das Team aus der deutschen Agentin Marie (Diane Kruger), der Computerexpertin Khadijah (Lupita Nyong'o) und der Psychologin Graciela (Penélope Cruz).

Die Mission führt das Team von Paris durch Marokko bis nach Shanghai über den ganzen Globus, wobei ihnen eine mysteriöse Frau (Fan Bingbing) auf Schritt und Tritt folgt. Schaut den ersten Trailer zu The 355! The 355 - Trailer (English) HD Nach X-Men: Dark Phoenix ist The 355 die zweite Regiearbeit von Simon Kinberg. Wie der Trailer schon zeigt, eifert der Regisseur großen Franchise-Vorbildern wie James Bond, Jason Bourne oder der Mission: Impossible-Reihe nach. Dem häufig von Männern dominierten Genre verleiht Kinberg außerdem einen weiblichen Dreh, wie er zuletzt beispielsweise in Ocean's 8 zu sehen war. Schon gesehen? Mission: Impossible 7 - Tom Cruise prügelt sich durch aufwendigen Zug-Stunt Ob sich aus The 355 auch ein größeres Franchise entwickeln kann, wird sich erst noch zeigen. In den USA soll der Film am 15. Januar 2021 in die Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin steht zurzeit noch nicht fest. Wie gefällt euch der erste Trailer zu The 355?