James Bond-Genie hat seinen Stirb langsam mit Daisy Ridley gedreht: Jetzt steht der deutsche Start des Action-Thrillers fest

Als Rey Skywalker wurde Daisy Ridley in den neuen Star Wars-Filmen berühmt. Jetzt liefert sie ihre eigene Version des Action-Klassikers Stirb langsam ab und räumt in einem Londoner Hochhaus auf.

In der weit entfernten Galaxis trägt sie das Skywalker-Erbe weiter. Doch was macht Daisy Ridley eigentlich, wenn sie kein Lichtschwert schwenkt und die Geheimnisse der Macht studiert? In den vergangenen Jahren hat die britische Schauspielerin einige spannende Rollen angesammelt – sogar einen John McClane-Verschnitt.

Im ersten Stirb langsam-Film von 1988 muss der von Bruce Willis verkörperte Polizist John McClane ein Hochhaus aus der Hand von Terroristen befreien. In einer ähnlichen Situation findet sich Ridleys Ex-Soldatin Joanna "Joey" Locke in Cleaner wieder, der nach langer Zeit der Ungewissheit jetzt endlich einen deutschen Starttermin hat.

Neuer Action-Thriller: Cleaner ist Daisy Ridleys Stirb langsam

Die Geschichte von Cleaner beginnt in 300 Metern Höhe: Joeys Zeit beim Militär liegt längst hinter ihr. Jetzt verdingt sie sich als Fensterputzerin von Hochhäusern und hangelt sich an Fassade einer der markantesten Institutionen der Londoner Skyline entlang, The Shard, während die Sonne langsam über der Stadt untergeht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Cleaner schauen:

Cleaner - Trailer (Deutsch) HD

Von außen wirkt das Gebäude geradezu friedlich. Hinter den dicken Glasfenstern spielt sich jedoch eine drastische Geiselnahme ab: Der Aktivist Marcus Blake (Clive Owen) nimmt die Gäste einer Gala des Energiekonzerns gefangen, um Korruptionsfälle in der Branche aufzudecken. Bald nimmt die Sache aber extremere Züge an.

Cleaner stammt von einem der besten Bond-Regisseure

Nachdem Daisy Ridley zuletzt in Thrillern wie Das Erwachen der Jägerin und Magpie zu sehen war, übernimmt sie nun ihre erste Hauptrolle in einem reinen Action-Film. Inszeniert wurde dieser von einem absoluten Experten: Martin Campbell hat James Bond zweimal überaus erfolgreich zurück ins Kino gebracht. Als Regisseur verantwortete er sowohl den 007-Neustart mit Pierce Brosnan als auch den mit Daniel Craig.

GoldenEye und Casino Royale sind die großen Aushängeschilder seiner Filmografie. Darüber hinaus hat er die beiden Zorro-Filme mit Antonio Banderas auf die Leinwand gebracht, von zahlreichen weiteren Action-Thrillern ganz zu schweigen. Nach dem Flop von Green Lantern wurde es zwar etwas ruhiger um Campbell, doch Cleaner sieht so aus, als wäre er wieder genau in seinem Element angekommen.

Wann startet Cleaner mit Daisy Ridley in Deutschland?

In den USA und Großbritannien ist Cleaner längst erschienen. Jetzt wissen wir auch, wann der Action-Thriller mit Daisy Ridley nach Deutschland kommt. SquareOne Entertainment veröffentlicht Cleaner am 21. August 2025 als Video-on-Demand. Am 4. September 2025 folgt die physische Auswertung auf Blu-ray und DVD.