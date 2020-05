James Bond-Konkurrenz bei ProSieben: Welcher Kingsman-Agent bist du?

Heute Abend zeigt ProSieben den zweiten Teil der Kingsman-Reihe, eine komödiantisch-brutale James Bond-Alternative. Höchste Zeit, einmal zu testen, ob ihr das Zeug zum Agenten habt.

Mit Kingsman: The Secret Service schuf Matthew Vaughn einen Überraschungserfolg. Der blutig-augenzwinkernde Film nahm Agentenstreifen wie James Bond auf die Schippe und war zugleich ein genialer Vertreter seines Genres.

Sein Erfolg führte zu einem Sequel und einem Prequel, auf das wir gespannt warten. In der Zwischenzeit versüßt uns Kingsman 2: The Golden Circle die Wartezeit. Das und ein kleiner Test, den wir extra vorbereitet haben.



Mach den Test: Welcher Agent aus Kingsman bist du?



Heute Abend läuft Kingsman 2 im TV. Doch wenn euch das noch nicht reicht, haben wir einen besonderen Persönlichkeitstest für euch entworfen: Euren ganz persönlichen Kingsman-Eignungstest. Hier erfahrt ihr, welcher der Gentleman-Agenten ihr seid.



Der deutsche Trailer für Kingsman 2:

Kingsman The Secret Service - Trailer 3 (Deutsch) HD

Dabei sei direkt gesagt: Die amerikanischen Agenten von Kingsman-Bruder Statesman sind nicht mit von der Partie. Wir wollten bei den Wurzeln der Spionageorganisation bleiben und außerdem nicht zu viele Charaktere mit ins Boot holen.

Doch keine Sorge, es bleiben noch genug Agenten übrig, vom alten Hasen Harry Hart bis zur Hauptfigur Eggsy - und mehr. Also, rein in den Anzug, setzt eure Scannerbrille auf und rückt eure Krawatte zurecht. Jetzt wird es britisch.



Bis wir den nächsten Teil der Kingsman-Reihe, die Vorgeschichte The King's Man - The Beginning, in den Kinos zu sehen bekommen, könnte es noch eine Weile dauern. Eigentlich sollte die Origin Story mit Ralph Fiennes und Harris Dickinson im September anlaufen. Ob das auch klappt, ist in Zeiten von Corona leider alles andere als sicher.

Für alle, die in der Krise ihre Lieblingskinos unterstützen wollen, erklären wir hier, wie das ganz einfach von Zuhause aus geht.

Zumindest könnt ihr aber Kingsman: The Secret Service in all seiner James Bond-esken Pracht auf Netflix streamen. Kingsman 2: The Golden Circle gibt es heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen.



Welcher Kingsman-Agent seid ihr?