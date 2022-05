Jared Leto hat bei seinem Joker alles falsch gemacht – und Dune-Star Javier Bardem erklärt, warum

Bei den Filmfestspielen in Cannes machte Javier Bardem nicht nur Lust auf Dune 2, sondern positionierte sich gegen Schauspieler wie Jared Leto, die den Wahnsinn ihrer Figuren etwas zu ernst nehmen.

Es gibt nur wenige Möglichkeiten, bei denen man den Stars bei Filmfestivals wirklich nahe kommen kann. Vielleicht gab Javier Bardem deswegen alles, als er in Cannes im Rahmen eines Podiumsgesprächs ganze eineinhalb Stunden Zeit nahm, um vor einem ausgebuchten Kinosaal über seine eindrucksvolle Karriere, seinen Ersteindruck zum Dune 2-Skript und ein bisschen auch das Leben an sich zu sprechen. Und ließ dabei durchblicken, dass er kein Fan von Method Acting-Ultras ist, die sich nur die tragischsten Aspekte ihrer Figur aneignen.

Für Dune-Star Javier Bardem gibt es keinen Charakter, der nur aus Schmerz besteht

Gegen Ende der Masterclass durfte das Publikum selbst Fragen an den Star stellen. Auf die Frage einer Nachwuchsschauspielerin, wie man darauf achte, sich nicht in abgründigen Figuren zu verlieren, fand Bardem eine klare Antwort.

"Ich habe einen Film gedreht, Wege des Lebens - The Roads Not Taken, in dem ich einen demenzkranken Typen spiele. Davor habe ich alle möglichen Tests bei meinem Doktor durchführen lassen, um sicherzugehen, dass ich nicht selbst an Demenz leide. Vor Biutiful habe ich mich auf Prostatakrebs untersuchen lassen. Ich muss wissen, dass ich gesund bin, damit ich jemanden spielen kann, der krank ist."

Für den Dune-Star ist es wichtig, eine klare Grenze zwischen dem eigenen Selbst und der jeweiligen Rolle zu ziehen. Gerade dann, wenn es düster wird. "Ansonsten bin ich so eng mit dem Schmerz des Charakters verbunden, dass ich nichts anderes mehr sehen kann als den Schmerz. Es gibt keinen Charakter, der nur aus Schmerz besteht."

Method Acting extrem: Für diesen Joker ist ein ganzes Filmteam durch die Hölle gegangen

Suicide Squad - Featurette Joker (English) HD

Das ist ein klarer Gegenentwurf zu der Art von Method Acting, die Schauspieler wie Succession-Star Jeremy Strong und – allen voran – Jared Leto vertreten, und bei der angestrebt wird, etwas nicht zu spielen, sondern am eigenen Leib zu erfahren, um es authentisch darstellen zu können. Wir erinnern uns: Leto bewegte sich beim Dreh zu Morbius ausschließlich auf Krücken fort, um sich besser in seinen kranken Charakter hineinversetzen zu können. Und hielt damit die ganze Produktion auf.

Jared Leto hat sich als Joker im Wahnsinn seiner Figur verloren

Die berühmt-berüchtigste Leto-Aktion wird aber wohl auf ewig sein Versuch bleiben, sich für seine schlussendlich sehr überschaubare Rolle in Suicide Squad in den Joker zu verwandeln. Über Monate hinweg terrorisierte der Schauspieler seine Kolleg:innen, schickte ihnen tote Tiere und schien sich ganz generell auch abseits der Kameras unerträglich zu verhalten.

Dem Film hat es übrigens nicht geholfen. Jared Letos Joker ist bis heute der Running Gag seiner Karriere. Vielleicht hätte er vorher mit Javier Bardem sprechen sollen, der sagte nämlich in Cannes:

"Wenn du dich zu sehr auf den Wahnsinn eines Charakters konzentrierst, verlierst du die Perspektive darauf, wofür er als Person eigentlich steht. Wenn du jemanden spielst, der wahnsinnig ist, gehe zu einem Psychiater und stelle sicher, dass es dir gut geht. Dann kannst du Wahnsinn mit kreativer Freiheit und Freude spielen."

Bardem weiß, wovon er spricht. Schließlich wurde er für seine furchterregende Psychopathenrolle in No Country for Old Men mit einem Oscar ausgezeichnet. Und sagen wir mal so: Seine Co-Stars scheint er dafür nicht terrorisiert zu haben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wer spielt in euren Augen die besseren Bösewichte: Javier Bardem oder Jared Leto?