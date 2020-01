Jared Leto muss draußen bleiben: Harley Quinn-Film verzichtet auf Joker

Birds of Prey ist ein Nachfolger zu Suicide Squad. Doch während Harley Quinn wieder dabei ist, wird der Joker nun endgültig sicher im DC-Werk fehlen.

Die Emanzipation im Titel deutet es ja schon an: In Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn will Schurken-Queen Harley Quinn ihr eigenes Ding durchziehen - und sich von ihrem einstigen Liebhaber, dem Joker, lösen. Zuletzt war die Akte Joker bei DC aber verwirrend.

Schließlich gibt es ja noch Jared Leto, der den manischen Chaoten in Suicide Squad mimte, wenn auch wenig Anklang bei den Zuschauern fand. Trotzdem stellt sich die Frage, ob im Quasi-Nachfolger Birds of Prey Leto nicht doch noch mal auftritt - immerhin handelt der Film von der Trennung mit Harley, sollten da nicht beide Parteien zu Wort kommen?

Margot Robbie bestätigt: Jared Leto fehlt in Birds of Prey

Harley-Darstellerin Margot Robbie stellt klar: Nein. Birds of Prey wird kein Marriage Story im DC-Universum, denn Jared Leto wird im Film nicht zu sehen sein. Der Joker erhält nicht einmal einen Cameo, wie die Schauspielerin gegenüber Variety bestätigt.

Zugleich tut sie ihrem früheren Leinwandpartner vermutlich keinen großen Gefallen, denn Robbie hebt im Gespräch auch die "phänomenale Arbeit" von Joaquin Phoenix als neuer Joker hervor. Birds of Prey sei aber völlig anders als Todd Phillips' Charakterdrama und soll abgedrehter werden.

Mit Joker spendierte DC der Figur kürzlich einen gefeierten wie extrem erfolgreichen Kinofilm, der aber nichts mit den bisherigen DC-Werken gemein hatte. Jared Leto äußerte bereits seinen Unmut über diese Politik, auch Suicide Squad-Macher David Ayer ließ zuletzt auf Instagram seinen Frust darüber raus, wie das Studio mit Letos Figur umgegangen war.

Joker 2 wurde zwischenzeitlich bestätigt, dann aber widerrufen. Trotzdem ist ein weiterer Film mit Joaquin Phoenix, der für seine Rolle auch den Oscar gewinnen könnte, aktuell wahrscheinlicher als eine Rückkehr von Jared Leto. Und das, obwohl Birds of Prey ja an Suicide Squad anschließt.

Doch Harley Quinn bringt das Thema ja schon im Trailer aus der Welt. "Der Joker und ich haben Schluss gemacht", sagt sie. Und das wird womöglich auch so bleiben. Kinostart von Birds of Prey ist hierzulande am 6. Februar 2020.

