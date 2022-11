Jason Momoa ist Aquaman nicht genug: Er will zweiten DC-Held ins Kino bringen, an dem sich selbst Michael Bay die Zähne ausbiss

Jason Momoa hat als Aquaman schon mehrere Auftritte im DC-Universum absolviert. Nun äußert sich der Star zu Gerüchten, dass er in Zukunft einen weiteren DC-Helden spielen könnte.

Seit 2016 ist Jason Momoa Teil des DC-Universums. In Batman v Superman: Dawn of Justice war er zum ersten Mal als Aquaman zu sehen. Kurz darauf folgte der Zusammenschluss der Justice League sowie sein erster eigener Solofilm: Aquaman, der weltweit über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielte.

Während DC-Fans der Fortsetzung Aquaman: Lost Kingdom entgegenfiebern, macht ein spannendes Gerücht die Runde. Womöglich könnte Momoa schon bald einen weiteren DC-Helden verkörpern. Wie Comic Book berichtet, handelt es sich hierbei um Lobo – ein Projekt, an dem selbst schon Action-Maestro Michael Bay scheiterte.

Jason Momoa würde neben Aquaman auch Lobo im DC-Universum spielen

Ausschlaggebend für die Spekulationen ist ein Social-Media-Post von Regisseur James Gunn, der zusammen mit Produzent Peter Safran seit ein paar Wochen bei DC Studios das Sagen hat. Gunn postete ein Bild, das die Comicversion des Antihelden Lobo zeigt. Nun steht die Frage im Raum, ob Lobo der nächste große DC-Film wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aquaman schauen:

Aquaman - Final Trailer (Deutsch) HD

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher nicht. Momoa wird vielerorts dennoch gefragt, ob er neben Aquaman bald auch Lobo im DC-Universum zum Leben erweckt. Im Interview mit CBR macht er verheißungsvolle Andeutungen. Ausgehend von seinen Aussagen können sich die Fans sehr auf seine zukünftigen DC-Projekte freuen.

"Es wäre absolut großartig, wenn das passieren würde", bekundet Momoa sein Lobo-Interesse. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein:e Schauspieler:in in einem großen Franchise zwei verschiedene Figuren mimt. Gemma Chan führte letzte Jahr etwa als Sersi die Eternals an, obwohl sie zuvor in Captain Marvel als Minn-Erva auftauchte.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wollt ihr Jason Momoa als Lobo sehen?