Jede Menge Sex bei Amazon: Normal People stürzt euch ins Gefühlschaos

Den irischen Serien-Hit Normal People gibt es jetzt zu streamen. Im Podcast-Check verraten wir euch, was die Serie außer einfühlsamen Sexszenen noch zu bieten hat.

Die international gehypte Serie Normal People hat ihren Weg zum deutschen Amazon-Channel Starzplay gefunden und erzählt von der komplexen Beziehung der jungen Hauptfiguren Marianne und Connell. Ist der Hype gerechtfertigt? Und wie heiß sind die vielen Sexszenen wirklich?

Im kurzen Podcast-Check von Streamgestöber verraten wir euch, warum Normal People nicht nur die heißeste, sondern auch eine der besten Serien des Jahres 2020 ist.

Jetzt reinhören: Normal People ist das emotionalste Serien-Highlight 2020

Jede Menge Sex: Normal People ist noch viel mehr als das

Mit Normal People wurde der gleichnamige Roman von Sally Rooney verfilmt. Darin folgen wir den Liebesleben der jungen Iren Connell Waldron (Paul Mescal) und Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones), die als Teenager eine geheime Sex-Beziehung führen. Doch mit dem Ende der Schulzeit verlieren sich die beiden aus den Augen.

In den folgenden Jahren kreuzen sich ihre Wege immer wieder. Aber mit dem Erwachsenwerden werden auch Beziehungen immer komplexer und komplizierter. Normal People erschafft mit intimer Regie, einem ausgefeilten Drehbuch und perfekt gecasteten Hauptdarstellern ein authentisches Porträt junger Liebe, welche von Misskommunikation gezeichnet ist und die Zuschauer direkt mit ins Gefühlschaos der Figuren hineinzieht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Normal People anschauen:

Normal People - S01 Trailer (English) HD

Normal People lebt vor allem von der Chemie der Hauptdarsteller und der ehrlichen sowie realistischen Darstellung von Liebe, Sex und Schmerz. Kaum eine Serie schafft es, uns ihren Figuren so nahe zu bringen, wie Normal People - die heißen Sexszenen sind daran nicht ganz unschuldig. Jeder sehnsuchtsvolle Blick und jede Schweißperle auf ihren samtigen Oberkörpern überträgt ihr Verlangen direkt auf uns.

Normal People könnt ihr bei Amazon über den Channel von Starzplay * ansehen. Starzplay bietet einen 14-tägigen Probezeitraum an - mehr als genug Zeit, um Normal People durchzubingen.

In dieser Serie verkommt Sex aber nicht zum plumpen Schauwerk, sondern erzählt eine eigene Dramaturgie, wie wir uns und unsere Vorlieben sich im Laufe der Jahre und Beziehungen verändern. Durch die extreme Intimität werden wir Zuschauer ein Teil der Beziehung von Connell und Marianne. Wir lachen und weinen mit ihnen und werden von dem Schmerz, den sie in ihrem Leben erleiden, mit zu Boden gerissen. Das schaffen nur sehr wenige Serien.



