"Jeden Tag musste jemand ins Krankenhaus": Gerard Butler enthüllt, wie schrecklich der 300-Dreh wirklich war

Im Interview hat Gerard Butler neue Details vom 300-Dreh erzählt. Die eskalierte Produktion klingt plötzlich wie ein absoluter Höllentrip.

Ab Donnerstag könnt ihr Action-Star Gerard Butler in seiner ekelhaftesten Rolle erneut im Kino erleben. Dann startet mit Criminal Squad 2 die Fortsetzung des 2018er-Films, in dem der Schauspieler erstmals den knallhart-widerwärtigen Detective Nick O’Brien aka Big Nick gespielt hat.

Im aktuellen Gespräch mit Criminal Squad 2-Co-Star O’Shea Jackson Jr. hat Butler noch mal über den Dreh von Zack Snyders Schlachten-Epos 300 mit ihm in der Hauptrolle des König Leonidas gesprochen. Seine Details von der Produktion klingen nach einem schmerzhaften Höllentrip.

300-Dreh hat jeden Tag zu Verletzungen und Krankenhausaufenthalten geführt

Im People -Gespräch mit Butler und Jackson Jr. erinnerte sich der 300-Star daran, wie brutal die Dreharbeiten zu Snyders Comicverfilmung damals aus dem Ruder gelaufen sind:

Ich erinnere mich daran, dass jeden Tag jemand ins Krankenhaus gebracht wurde. Man hat sich gestritten, man hat sich umgedreht, da unten ist ein Typ, dem ein Speer ins Auge geschossen ist. Ein anderes Mal dreht man sich um und da ist ein Typ, der gerade gestürzt ist und sich den Knöchel gebrochen hat. Ich meine, es war verrückt.

Schaut hier mal wieder einen Trailer zu 300:

300 - Trailer (Deutsch)

Die überstilisierten Gefechte in dem modernen Blockbuster-Klassiker sehen also nicht nur vor der Kamera ganz schön schmerzhaft aus. Offenbar herrschte auch hinter den Kulissen beim 300-Dreh das reinste Chaos.

Kommt noch eine 300-Fortsetzung?

Nach dem Sequel 300: Rise of an Empire von 2014 ist es zuletzt still um das Franchise geworden. Obwohl die Fortsetzung wieder finanziell erfolgreich war, gab es nie offizielle Pläne für einen weiteren Teil. 2016 sprach Zack Snyder darüber, dass 300-Fortsetzungen theoretisch möglich seien und die Geschichte womöglich aus dem alten Griechenland entfernt und auf einen neuen Konflikt übertragen werden könnte. Seitdem gab es aber keine neuen Updates zum Stand eines dritten 300-Films.

Criminal Squad 2 mit Gerard Butler läuft ab dem 16. Januar 2025 in den deutschen Kinos.