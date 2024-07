Jella Haase erobert mit Kleo die Netflix-Charts: Doch wann kommt Staffel 3 der Thriller-Serie?

Jella Haase treibt auf Netflix wieder als ehemalige DDR-Spionin Kleo ihr Unwesen. Doch wie geht es nach Staffel 2 weiter? Wird es eine 3. Staffel der Netflix-Serie geben?

"Ein Hauch frischer Luft" nannte Horror-Legende Stephen King die erste Staffel der deutschen Netflix-Serie Kleo, die 2022 auf dem Streamingdienst einzog und die nationale und internationale Presse begeisterte. Seit wenigen Tagen ist Jella Haase nun als toughe Ex-Spionin zurück auf unseren heimischen Bildschirmen und hat sich mit Staffel 2 direkt die Spitzenposition der Serien-Charts auf Netflix gesichert.

Nach sechs neuen Folgen voller haarsträubender Ereignisse und Wendungen stellt sich unweigerlich die Frage, wie es mit Kleo weitergeht. Doch können wir mit einer 3. Staffel rechnen?

Kommt Kleo Staffel 3 mit Jella Haase zu Netflix?

Da die 2. Staffel von Kleo gerade erst auf Netflix angelaufen ist, müssen sich Fans wahrscheinlich noch eine Weile gedulden, bis es eine finale Antwort auf diese Frage gibt. Schließlich ist Netflix dafür bekannt, sich Streaming-Zahlen genau anzuschauen und abzuwägen, ob sich die Verlängerung einer Serie lohnt. Bis sich die ersten Zahlen auswerten lassen, ziehen voraussichtlich noch einige Wochen ins Land. So wurde die zweite Staffel etwa sechs Wochen nach dem Start der ersten Season auf Netflix bestätigt.

Schaut hier noch einen Trailer für Kleo Staffel 2:

Kleo - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Kleo-Autoren HaRiBo (Vier Blocks), bestehend aus Hanno Hackfurt, Richard Kropf und Bob Konrad, gaben jedoch schon im Interview mit Quotenmeter an, dass sie bereits an den Drehbüchern für eine 3. Staffel arbeiten. Denn die Geschichte um Jella Haases titelgebende Geheimagentin und ihren Polizisten-Lover Sven (Dimitrij Schaad) ist noch lange nicht auserzählt.

Achtung, hier folgen Spoiler zum Ende von Staffel 2: Im Staffelfinale findet Kleo nämlich heraus, dass sie einen Bruder namens Harald hat, der sich auf einer sowjetischen Mission im All befindet. Den erreicht dort die Nachricht, dass sein Vater, der KGB-General Nikolai, gestorben sei. Dass ausgerechnet Kleo diesen Tod zu verantworten hat, dürfte in neuen Folgen für gehörig Konfliktpotential mit Harald, der BND, CIA und KGB sorgen. Spoiler Ende.

Wann kommt Kleo Staffel 3 zu Netflix?

Die 2. Staffel hat uns ganze zwei Jahre nach Staffel 1 auf Netflix erreicht. Da Chantal im Märchenland-Star Jella Haase zurzeit zu einer der wohl gefragtesten deutschen Schauspielerinnen zählt, wird es nicht leicht sein, eine dritte Staffel der Serie zeitnah zu drehen.

Im schlimmsten Fall müssen sich Fans darauf einstellen, weitere zwei Jahre auf eine neue Staffel Kleo zu warten. Die Hoffnung, dass es dieses Mal doch etwas schneller gehen könnte, stirbt dagegen zuletzt.

