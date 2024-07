Jenna Ortegas Fantasy-Rückkehr & Daniel Craigs Bond-Exorzismus: Das Programm von Venedig protzt mit Stars

Beim Filmfestival in Venedig macht sich Hollywood bereit für die Oscar-Saison. Im Programm laufen neue Filme mit Jenna Ortega, Joaquin Phoenix, Daniel Craig, George Clooney und Brad Pitt. Seht hier die Übersicht.

Wir wissen zwar nicht, ob die Stars, die dieses Jahr zum Filmfestival in Venedig reisen, eine Touristensteuer zahlen müssen, aber dafür kennen wir ihre Namen und ihre vielversprechenden neuen Filme. Denn heute wurde das Programm der 81. Filmfestspiele von Venedig bekannt gegeben.

Jenna Ortega und Tim Burton eröffnen Venedig 2024

Tim Burtons Beetlejuice Beetlejuice wird das traditionsreiche Filmfestival eröffnen. Für die Rückkehr von Michael Keatons Bio-Exorzisten konnte Burton Original-Stars wie Winona Ryder und Catherine O'Hara gewinnen, während Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega neu dazustößt. Am 26. August findet die Weltpremiere auf dem Lido statt.

Joker 2 soll Triumph wiederholen

Das Beetlejuice-Sequel läuft außer Konkurrenz, aber der Wettbewerb um den Hauptpreis – den Goldenen Löwen – kann sich ebenfalls sehen lassen. Allen voran steht ein weiteres Hollywood-Sequel: Joker 2: Folie à deux mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga. Bereits der erste Teil feierte 2019 in der Lagunenstadt seine Premiere und wurde damals einigermaßen überraschend mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Ob sich der Triumph wiederholen lässt?

Neue Filme von Daniel Craig, Angelina Jolie und mehr im Programm

Ebenfalls im Wettbewerb ist Ex-James-Bond Daniel Craig, der sich nun endgültig von den 007-Aufträgen befreit. Vier Jahre nach dem Bond-Ausstieg und zwei Jahre nach seinem letzten Film wird er in Queer von Challengers-Regisseur Luca Guadagnino eine ganz andere Genre-Richtung einschlagen. Die Literaturverfilmung basiert auf einem Roman von William S. Burroughs und handelt von einem Amerikaner in Mexiko, der in den 1940ern eine Faszination für einen drogensüchtigen Marinesoldaten entwickelt. Drew Starkey aus dem Netflix-Hit Outer Banks spielt das Objekt der Begierde.

Zur Löwen-Konkurrenz gehört dieses Jahr außerdem Angelina Jolies erster Spielfilm seit 2021. Für Maria spielt sie Opernlegende Maria Callas. Überdies präsentiert Pedro Almodóvar seinen neuen Film (mit Julianne Moore and Tilda Swinton!), Adrien Brody übernimmt die Hauptrolle im Biopic The Brutalist von Brady Corbet und Bodies Bodies Bodies-Regisseurin Halina Reijn lockt für den Erotik-Thriller Babygirl Nicole Kidman und Antonio Banderas vor die Kamera.

Angesichts dieser Auswahl gerät das Großprojekt Wolfs von Apple TV+ fast ins Hintertreffen. Die Action-Komödie vereint das Oceans Eleven-Duo George Clooney und Brad Pitt wieder für einen Film. Wolfs läuft außer Konkurrenz in Venedig.

Das Programm des Filmfestivals von Venedig 2024

Die Filme im internationalen Wettbewerb gehen ins Rennen um die großen Preise des Festivals, allen voran den Goldenen Löwen für den besten Film.

Wettbewerb

The Room Next Door von Pedro Almodóvar

Campo di Battaglia von Gianni Amelio

Leurs Enfants Après Eux von Ludovic Bouckherma, Zoran Boukherma

The Brutalist von Brady Corbet

The Quiet Son Delphine Coulin, Muriel Coulin

Vermiglio von Maura Delpero

Sicilian Letters von Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Queer von Luca Guadagnino

Love von Dag Johan Haugerud

April von Dea Kulumbegashvili

The Order von Justin Kurzel

Maria von Pablo Larrain

Trois Amies von Emmanuel Mouret

Kill the Jockey von Luis Ortega

Joker: Folie à Deux von Todd Phillips

Babygirl von Halina Reijn

I’m Still Here von Walter Salles

Diva Futura von Giulia Louise Steigerwalt

Harvest von Athina Rachel Tsangari

Youth – Homecoming von Wang Bing

Stranger Eyes von Yeo Siew Hua

Außerhalb des Wettbewerbs – Fiktion



Die Filme und Serien außerhalb des Wettbewerbs bekommen eine große Bühne für die Premiere, allerdings ohne Hoffnung auf Löwen-Gold.

Beetlejuice Beetlejuice von Tim Burton (Eröffnungsfilm)

L’Orto Americano von Pupi Avati (Abschlussfilm)

Il Tempo Che Ci Vuole von Francesca Comencini

Phantosmia von Lav Diaz

Maldoror von Fabrice Du Welz

Broken Rage von Takeshi Kitano

Baby Invasion von Harmony Korine

Cloud von Kurosawa Kiyoshi

Finalement von Claude Lelouch

Wolfs von Jon Watts

Se Posso Permettermi Capitolo II von Marco Bellocchio

Allégorie Citadine von Alice Rohrwacher, JR

Außerhalb des Wettbewerbs – Dokumentation

Apocalypse in the Tropics von Petra Costa

Bestiari, Erbari, Lapidari von Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Why War von Amos Gitai

2073 von Asif Kapadia

One to One: John & Yoko von Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards

Separated von Errol Morris

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989 von Göran Hugo Olsson

Russians at War von Anastasia Trofimova

Twst/Things We Said Today von Andrei Ujica

Songs of Slow Burning Earth von Olha Zhurba

Riefenstahl von Andres Veiel

Außerhalb des Wettbewerbs – Serien

Disclaimer von Alfonso Cuaron

The New Years von Rodrigo Sorogoyen Del Amo, Sandra Romero, David Martín De Los Santos

Families Like Ours von Thomas Vinterberg

M: Son of the Century von Joe Wright

Außerhalb des Wettbewerbs – Special Screenings

Leopardi. Il Poeta Dell’Infinit (Parts 1 and 2) von Sergio Rubini

Master and Commander: The Far Side of the World von Peter Weir (2003)

Beauty Is Not a Sin von Nicolas Winding Refn

Orizzonti

Orizoonti ist eine Nebensektion mit eigener Jury (diesmal unter Vorsitz von Debra Granik), die den Fokus auf Debütfilme und neue Trends beim Filmemachen setzt.

Nonostante von Valerio Mastandrea (Eröffnungsfilm)

Quiet Life von Alexandros Avranas

Mon Inséparable von Anne-Sophie Bailly

Aïcha von Mehdi Barsaoui

Happy Holidays von Scandar Copti

Familia von Francesco Costabile

One of Those Days When Hemme Dies von Murat Firatoglu

Familiar Touch von Sarah Friedland

Marco von Jon Garraño, Aitor Arregi

Carissa von Jason Jacobs, Devon Delmar

Wishing on a Star von Péter Kerekes

Mistress Dispeller von Elizabeth Lo

The New Year That Never Came von Bogdan Muresanu

Pooja, Sir von Deepak Rauniyar

Of Dogs and Men von Dani Rosenberg

Pavements von Alex Ross Perry

Happyend von Neo Sora

L’Attachement von Carine Tardieu

Diciannove von Giovanni Tortorici

Orizzonti Extra

September 5 von Tim Fehlbaum

Vittoria von Alessandro Cassignoli, Casey Kauffman

Le Mohican von Frédéric Farrucci

Seeking Haven for Mr. Rambo von Khaled Mansour

La Storia Del Frank e Della Nina von Paola Randi

The Witness von Nader Saeivar

After Party von Vojtech Strakaty

Edge of Night von Türker Süer

King Ivory von John Swab

Die wichtigsten Fakten zum Festival in Venedig

Die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig finden dieses Jahr vom 28. August bis zum 7. September in der Lagunenstadt statt.

in der Lagunenstadt statt. Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (Madame Sidonie in Japan) ist diesmal Vorsitzender der Jury, die über die Preisvergabe im internationalen Wettbewerb entscheidet.

An Hupperts Seite werden die Regisseur:innen James Gray (Ad Astra), Andrew Haigh (All of Us Strangers), Agnieszka Holland (Green Border), Kleber Mendonça Filho (Bacurau), Abderrahmane Sissako (Bamako), Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), Schauspielerin Zhang Ziyi sowie die deutsche Regisseurin Julia von Heinz (Und morgen die ganze Welt) als Mitglieder der Jury teilnehmen.

Moviepilot wird dieses Jahr wieder vom Lido berichten und täglich erste Eindrücke über die Filme im Programm liefern.