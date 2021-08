Alle Neustarts bei Netflix im September: Eine der größten Serien geht weiter und viel, viel mehr

Netflix protzt im September mit massig neuen Filmen und Serien. Vom Actionkracher bis hin zum Horrorschocker ist alles dabei. Wir haben die Übersicht mit allen Highlights für euch.

Schnappt euch einen Stift und zückt die Kalender, denn hier kommt die Netflix-Vorschau den September. In den nächsten Wochen treffen bei dem Streaming-Dienst einige neue Filme und Serien ein. Wir haben ein paar Empfehlungen herausgefiltert. Weiter unten findet ihr die komplette Übersicht.



Netflix startet mit einem 9/11-Drama in den September. In Worth ist Michael Keaton als Anwalt zu sehen, der sich mit den Folgen der Anschläge auf das World Trade Center beschäftigt. Spannend klingt zudem die Doku über Malcolm X und Muhammad Ali, die sich mit der Geschichte der beiden historischen Persönlichkeiten beschäftigt.

Drei weitere filme solltet ihr euch auf die Merkliste packen:

Kate sieht aus wie Mary Elizabeth Winsteads John Wick



Schumacher widmet sich der Karriere der Formel-1-Legende



Prey ist ein nervenaufreibender Survival-Thriller mit David Kross



Der größte Netflix-Blockbuster im Serienbereich ist die 5. Staffel von Haus des Geldes. Die spanische Heist-Serie biegt in die Zielgerade ein und wird zum Schluss nochmal richtig dramatisch. Nach Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor meldet sich zudem Horrormeister Mike Flanagen mit seiner dritten Netflix-Serie zurück, Midnight Mass.

Auch bei den Serien haben wir drei Tipps für eure Merkliste:

Sex Education geht voller Emotionen in die dritte Runde



On the Verge bringt Julie Delpy mit einer Dramedy zu Netflix



Dear White People, eine der besten Netflix-Serien, endet mit Staffel 4

Neue Filme auf Netflix im September 2021

Neue Serien auf Netflix im September 2021

