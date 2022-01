Jetzt auch bei Netflix: Eine der besten Fantasy-Reihen mit 10 Filmen

Nachdem sie letztes Jahr bei Amazon Prime eingetroffen sind, gibt es alle Harry Potter-Filme mitsamt den beiden Ablegern über die Phantastischen Tierwesen jetzt auch bei Netflix.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Dezember 2021 veröffentlicht.

Wenn es um die besten Fantasy-Reihen der Kinogeschichte geht, spielt Harry Potter definitiv eine entscheidende Rolle. Seit 2001 beflügelt die Wizarding World die Fantasie unzähliger Filmfans und erfreut sich großer Beliebtheit. Ab heute befinden sich Filme aus dem Potter-Kosmos im Streaming-Angebot von Netflix.

Letztes Jahr sind die Filme bereits bei Amazon Prime eingetroffen. Nun können auch alle Netflix-Abonnt:innen in die magische Welt von Harry Potter eintauchen und die Abenteuern rund um die Phantastischen Tierwesen verfolgen.



Harry Potter und Phantastische Tierwesen bei Netflix

Nachfolgend findet ihr alle bisherigen Filme aus der Wizarding World im Überblick. Seit dem Kinostart des ersten Teil ist das Franchise um neun weitere Filme gewachsen – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Während einem Rewatch bei Netflix nichts mehr im Wege steht, kündigen sich drei neue Harry Potter-Projekte für 2022 an. Ebenfalls heute veröffentlicht HBO Max in den USA das Reunion-Special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. In Deutschland erscheint es parallel bei Sky und Sky Ticket.

Hier könnt ihr den Trailer zu Harry Potter Reunion schauen:

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Trailer (English) HD

Ebenfalls im Januar auf Sky: Die Spielshow Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, in der Fans ihr Wissen rund um die Wizarding World auf die Probe stellen. Moderiert wird das vierteilige Special von niemand Geringerem als Schauspiellegende Helen Mirren, die am Ende unter den Teilnehmenden den House Cup Champions vergibt.

Zum Weiterlesen: Warum Phantastische Tierwesen 3 so wichtig ist

Darüber hinaus erwartet uns am 7. April 2022 die Fortsetzung Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Erneut versammelt Regisseur David Yates das Ensemble rund um Eddie Redmayne, Katherine Waterston und Jude Law. Neu dabei ist Mads Mikkelsen, der den Grindelwald-Part von Johnny Depp übernimmt.

Der Trailer zum dritten Phantastische Tierwesen-Film:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Wie es danach mit der Wizarding World weitergeht, ist ungewiss. Angeblich befinden sich nach wie zwei weitere Tierwesen-Abenteuer in Planung. Ob diese tatsächlich umgesetzt werden, ist jedoch vom Erfolg des dritten Teils abhängig. Zudem gab es in Vergangenheit immer wieder Gerüchte über eine Harry Potter-Serie bei HBO Max.

Podcast: Die besten Serien des letzten Jahres

Das Serienjahr 2021 hat viele Highlights hervorgebracht. Weil es bei dem breiten Angebot von Netflix, Amazon, Apple TV+, Sky und Disney+ nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten, stellen wir euch rückblickend vor, was ihr nicht verpassen solltet.



In unserer Top 21 des Jahres 2021 befinden sich neue Serien wie WandaVision und Arcane sowie neue Staffeln von Ted Lasso und Cobra Kai. Von Animationserien über Dramen und Krimis bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist für alle etwas dabei.

