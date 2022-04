Jetzt auf Netflix: Fast vergessener Sci-Fi-Serien-Albtraum geht nach 3 Jahren endlich weiter

Vor über 3 Jahren begeisterte die abgedrehte Sci-Fi-Serie Matrjoschka aka Russian Doll auf Netflix. Jetzt ist die 2. Staffel endlich da und verspricht eine ganz neue Art des Zeitreise-Chaos.

Die kettenrauchende New Yorkerin Nadia (Natasha Lyonne) stolperte in der ersten Staffel der mit vier Primetime Emmy Awards ausgezeichneten Netflix-Serie Matrjoschka von einem tödlichen Missgeschick ins nächste – immer wieder. Der sich entspinnende Zeitschleifen-Wahnsinn war clever, tiefgründig, verrätselt und verdammt lustig. Nach über 3 Jahren des Wartens bekommen Fans endlich mehr davon.

Ab heute startet die 2. Staffel Matrjoschka aka Russian Doll bei Netflix mit 7 neuen Folgen, die sich in kürzester Zeit wegbingen lassen. Natürlich geht es wieder um Natasha Lyonnes ikonische Serienfigur, deren Lockenpracht noch feuriger strahlt und Make-up noch undurchdringlicher als zuvor erscheint. Staffel 2 wiederholt aber nicht einfach das Zeitschleifen-Konzept, sondern trumpft mit einem anderen Zeitreise-Wahnsinn auf.

In Staffel 2 wird Netflix' Matrjoschka zum epischen Zeitreise-Abenteuer

Erstmal eine kleine Handlungsauffrischung: In Staffel 1 verbringt Nadia ihren 36. Geburtstag in einer Zeitschleife, in der sie immer wieder grausame Tode stirbt. Stets landet sie vor dem Badezimmerspiegel auf ihrer Geburtstagsparty, während der Horror-Ohrwurm Gotta Get Up von Harry Nilsson ertönt. Mit jedem Reset der Zeitschleife tauchen wir tiefer in ihre Psyche und das Mysterium um die Zeitschleife ein, in der auch der New Yorker Alan (Charlie Barnett) feststeckt.

Zeitreise-Wahnsinn auf Netflix: Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Matrojoschka

Matrjoschka - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Matrjoschka Staffel 2 spielt nun vier Jahre nach den Zeitschleifen-Ereignissen der ersten Season. Diesmal entdecken Nadja und Alan ein mysteriöses Portal mitten in Manhattan, mit dem sie durch die Zeit reisen können, in ihre eigene persönliche Vergangenheit eintauchen und schließlich in etwas viel größeres hinein geraten, als sie sich hätten vorstellen können. Irgendwie müssen sie nun einen Ausweg aus diesem Zeitalter und Generationen umspannenden Zeitreise-Abenteuer finden.

Die wichtigsten Infos zu Matrjoschka Staffel 2 auf Netflix: Start, Episoden & Besetzung

Alle sieben neuen Episoden von Matrjoschka (im Original: Russian Doll) stehen ab dem 20. April 2022 komplett bei Netflix zur Verfügung. Die Folgen haben eine Länge von um die 30 Minuten.

© Netflix Natasha Lyonne in Matrjoschka Staffel 2

In der zweiten Staffel kehren die wichtigsten Figuren und Darsteller:innen zurück. Dazu gehören neben Nadja und Alan auch die Charaktere Lizzy (Rebecca Henderson) und Maxine (Greta Lee). Nadjas Mutter (gespielt von Chloë Sevigny) ist ebenfalls am Start.

In Staffel 2 stoßen auch ein paar neue Gesichter zur Besetzung der gefeierten Netflix-Serie. Unter anderem gehören Annie Murphy (Schitt's Creek), Sharlto Copley (District 9), Caroyln Smith (House of Cards) und Ephraim Sykes (Hamilton) zum Cast der neuen Folgen.

