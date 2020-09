Jetzt bei Amazon: Bad Boys 3 mit Will Smith für 97 Cent - und über 30 weitere Filme

Bad Boys gibt es jetzt für wenig Geld bei Amazon zu leihen. Es warten weitere Hochkaräter wie 1917 auf euch. Wir stellen die Amazon-Angebote vor.

Bei Amazon Prime Video könnt ihr seit gestern und über das gesamte Wochenende zu deutlich günstigeren Preisen eine Menge attraktive Filme leihen.

Mit dabei sind größtenteils Starts aus diesem Jahr, die erst seit kurzem zum Leihen verfügbar sind. Wenn ihr diese Filme möglichst früh und möglichst günstig nachholen wollt, habt ihr jetzt die beste Gelegenheit dafür. Auf der Übersichtsseite findet ihr alle Angebote mit über 30 Filmen.

Jetzt für 97 Cent bei Amazon leihen: Bad Boys 3 und 1917

Filme für 97 Cent bei Amazon leihen Zu Amazon Deal

Am meisten lohnt sich wahrscheinlich 1917 von Sam Mendes, ein Kriegsfilm, der den Anschein erweckt, in nur einer Einstellung gedreht worden zu sein und dadurch besonders intensiv wirkt. Lohn war eine Oscar-Nominierung für den Besten Film in diesem Jahr.

Nicht minder reizvoll ist das Angebot für Bad Boys 3. Der Will Smith Actionfilm war der erste Blockbuster des Jahres und hält sich aufgrund der Coronabedingungen an der Spitze der erfolgreichsten Filme 2020.

Bad Boys For Life - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sci-Fi, Horror, Action für 97 Cent: Die besten Angebote bei Amazon in der Übersicht

Die Aktion gilt bis Sonntag. Ihr könnt aber die Filme, die ihr im Zeitfenster der Aktion leiht, 30 Tage schauen. Wenn ihr den Film begonnen, quasi angebrochen habt, verfällt er aber nach 48 Stunden.

Filme für 97 Cent bei Amazon leihen Zum Deal Deal

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.