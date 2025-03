Jetzt bei Amazon Prime: 4 Stunden langer Fantasy-Marathon mit purer Abenteuer-Unterhaltung und abgefahrener Action

Wir brauchen nicht jeden Abend eine cineastische Offenbarung. Manchmal darf der Spaß im Vordergrund stehen. Das tut er mit dieser Fantasy-Reihe bei Amazon Prime für 4 extrem unterhaltsame Stunden.

Jeder Film-Con­nais­seur darf sich auch ab und zu ein bisschen Fast Food gönnen. Ein bisschen pure Unterhaltung, die auch genau das sein will. Ist sich ein Film dessen ganz bewusst und lässt sich darauf ein, kann das Ergebnis bestes Popcorn-Kino sein, das einen mit einem breiten Grinsen hinterlässt.

Ebendieses Bewusstsein bringt das wunderbar liebenswerte Fantasy-Abenteuer-Duo Jumanji: Willkommen im Dschungel und Jumanji: The Next Level mit. Mit diesem Doppelpack erwartet uns ein Feuerwerk aus ehrlich witzigen und oft herrlich direkten Gags, abgefahrener Action und einem kindlichen Sinn für Abenteuer. Amazon Prime hält die zwei Filme derzeit im Standard-Abo zum Streamen bereit.

In Jumanji muss eine Gruppe von Teenagern ein verfluchtes Abenteuerspiel überleben

Nachsitzen sollte eigentlich eine fürchterlich langweilige Angelegenheit sein. Besonders für die vier gelangweilten Teenager, die dazu gezwungen werden, im Keller ihrer Schule nach dem Unterricht noch klar Schiff zu machen. Doch das Ganze wird zu einem wahrhaftigen Albtraum, als sie ein verfluchtes Videospiel entdecken: Jumanji. Ein Abenteuerspiel voller tödlicher Hindernisse im Dschungel.

Als sie es einschalten und versuchen, statt zu arbeiten, eine Runde zu zocken, geschieht das Unglaubliche: Das Spiel saugt sie ein und sie werden zu Spielfiguren. Spencer wird vom schüchternen Nerd zum heroischen Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson). Die introvertierte Martha zur furchtlosen Kämpferin Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Sportskanone Fridge zum kurzbeinigen, schwächlichen Moose Finbar (Kevin Hart).

Und Social Media-It-Girl Bethany? Sie muss im Körper des rundlichen Bücherwurms Shelly Oberon (Jack Black) zurechtkommen. Gemeinsam müssen sie lernen, in ihre neuen Rollen hineinzuwachsen, alte Ängste und Vorurteile zu überwinden und zusammenzuarbeiten, um das Spiel zu überleben und in die echte Welt zurückzufinden.

Die Jumanji-Reihe ist ein perfektes Beispiel für puren Abenteuer- und Action-Spaß

Der Plot von Jumanji hat sich seit seinem Vorlagenfilm mit Robin Williams kaum verändert. Es geht um Überlebenskampf, absurde Begegnungen mit Dschungel-Kreaturen und viel Chaos. Doch die Neuauflage hat die kluge Idee, die Hauptfiguren in die Spielwelt zu ziehen. So wird das Abenteuer greifbarer und bietet zahllose Gelegenheiten für geniale Action-Sequenzen.

Diese Gelegenheiten lassen die beiden Filme zu keiner Sekunde verstreichen. Ein Action-Höhepunkt jagt den nächsten. Die Situationen steigern sich in ihrer abgefahrenen Absurdität ins Unermessliche. Gleichzeitig wird mit dem Videospiel-Format gespielt, dessen Mechaniken clever ins Drehbuch eingebaut und die sich daraus ergebenden Gags sitzen.

Aber nicht nur die: Alle Figuren sind perfekt getroffene Karikaturen, die die Paraderollen der jeweiligen Schauspielenden entweder exakt aufgreifen und ihre Stärken ausspielen – oder das Image der Darsteller:innen auf die Schippe nehmen. Dwayne Johnson ist selbstironisch wie sonst selten, Jack Black packt das Comedy-Gold aus, Karen Gillan mischt Toughness und Selbstzweifel.

Auch interessant:

So greift alles einfach grandios ineinander: klassisches Abenteuer-Feeling in bester Indiana Jones-Manier. Plus urkomischer Humor. Plus Action auf Adrenalin hoch zehn. Plus Meta-Gags und gute Charakter-Arbeit. Das bringt Herz mit, Spaß und schlicht einen extrem unterhaltsamen Abend.

Wer Lust auf Abenteuer und einen Angriff auf die Lachmuskeln hat, kann derzeit sowohl Jumanji: Willkommen im Dschungel als auch Jumanji: The Next Level bei Amazon Prime streamen.



