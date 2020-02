Jetzt bei Amazon Prime: Alle 19 neuen Filme und Serien der Woche

Der Februar neigt sich dem Ende entgegen. Zum Monatsausklang hat Amazon Prime noch einmal einige interessante Filme und Serien neu ins Programm aufgenommen.

Im Rahmen des Festivals des fantastischen Films in Sitges 2017 beschrieb Kollegin Jenny Jecke den Mysterythriller Thelma mit den Worten Carrie trifft X-Men. Damals wurde der Streifen als norwegischer Oscar-Beitrag ausgewählt und schaffte es auf die Shortlist der für die Vergabe der Goldjungen zuständige Academy. Letztlich blieb ihm die Nominierung aber verwehrt. Seit dieser Woche könnt ihr euch selbst ein Bild von Joachim Triers Film auf Amazon Prime machen.

Highlights bei Amazon Prime: Alle neuen Filme und Serien im März

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über alle Neuerscheinungen bei Amazon Prime in dieser Woche.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Tayo Der Kleine Bus - Staffel 4

ab sofort: Piggeldy und Frederick - Staffel 1

ab sofort: Injustice - Unrecht! - Staffel 1

ab 01. März: Black-ish - Staffel 1-4

Vor allem im Filmbereich hält der Streamingdienst des Online-Versandhauses einige Neuveröffentlichungen in seinem Programm bereit. So begibt sich etwa Sherlock-Star Martin Freeman in dem Thriller Die Agentin auf die Suche nach seiner titelgebenden Arbeitskollegin, die Diane Kruger (Inglourious Basterds) verkörpert. Um Agenten geht es unterdessen auch in der Komödie Der Spion und sein Bruder mit Sacha Baron Cohen (Borat).



