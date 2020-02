Jetzt bei Amazon Prime: Alle 30 neuen Filme und Serien der Woche

Amazon Prime hat sein Programm in dieser Woche mit einigen bekannten und weniger bekannten Titeln aufgestockt, darunter Jurassic World 2. Wir haben den Überblick für euch.

"Das Leben findet einen Weg." Dino- und Filmliebhaber dürften dieses Zitat aus dem ein oder anderen Ausflug in den Jurassic Park kennen. In dieser Woche hat der jüngste Ableger des Franchises in Form von Jurassic World 2: Das gefallene Königreich seinen Weg zu Amazon Prime gefunden. Damit könnt ihr euch derzeit fast alle Filme der Reihe beim Streamingdienst ansehen. Lediglich Jurassic World fehlt aktuell in der Flatrate.

Amazon Prime bringt euch durch das Wochenende

Ein anderes Kultabenteuer aus den 90ern könnt ihr ebenfalls in seiner jüngsten Variante erleben. Mit Power Rangers aus dem Jahre 2017 seht ihr die neuste Filminkarnation der titelgebenden Jugendhelden, die sich der Mission Weltrettung annehmen.

Unterdessen hat Amazon Prime seine serielle Aggressionstherapie vervollständigt. Mit der Veröffentlichung der 2. Staffel von Anger Management könnt ihr Charlie Sheen als Wuttherapeuten nun in allen Folgen seiner ersten Serie nach dem Two and a Half Men-Aus sehen.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Anger Management - Staffel 2



ab sofort: Andromeda - Staffel 1-3



ab sofort: Casual - Staffel 3



ab sofort: Pastewka - Staffel 10



Alle neuen Shows bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: André Rieu - Live in Brazil



ab sofort: André Rieu: Christmas in London



Was schaut ihr am Wochenende bei Amazon Prime?