Jetzt bei Amazon Prime: Alle 32 neuen Filme und Serien der Woche

Welche Filme und Serien sind diese Woche neu bei Amazon Prime? In unserer Übersicht verraten wir euch, was euch dieses Mal beim Streaminganbieter erwartet.

Während Netflix offenbar an einer Resident Evil-Serie arbeitet, könnt ihr euch seit dieser Woche bei Amazon Prime den ersten Teil der sechsteiligen Kinofilmreihe ansehen. Resident Evil aus dem Jahre 2002 war die erste bekanntere Filmumsetzung des legendären Horrorspiel-Franchises aus dem Hause Capcom. Darüber hinaus bietet der Streamingdienst in dieser Woche noch etliche weitere neue Filme und Serien.

So könnt ihr euch bereits den deutschen Film Victoria ansehen, der vor allem durch seine Machart für Aufsehen sorgte. Der komplette Film wurde ohne Schnitte in einer langen Einstellung gedreht. Unterdessen könnten Freunde von True Detective Interesse an Galveston haben. Hierbei handelt es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Debütromans von Nic Pizzolatto, dem Schöpfer der bekannten HBO-Serie.

Mit Hunters gibt es seit heute zudem eine frische Eigenproduktion von Amazon Prime. In der brutalen Serie mit Al Pacino sinnt eine Gruppe Nazijäger auf Rache an einstige hochrangige Untertanen Hitlers, die 1977 unbeschwert in den USA leben.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Shows bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Peter Gabriel: Secret World Live



