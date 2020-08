Jetzt bei Amazon Prime: Alle 36 neuen Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche bietet Amazon Prime seinen Abonnenten wieder ein bunt gemischtes Angebot neuer Filme und Serien. Wir stellen euch alle Titel vor.

In dieser Woche stellt Amazon seinen Prime-Abonnenten knapp 40 neue Titel an Filmen und Serien zur Verfügung. Die Auswahl an verschiedensten Genres reicht von der Actionkomödie (Ride Along) über deutsche Dramen (Lara) hin zu knallharten Yakuza-Krachern (Outrage Beyond und Outrage Coda) und einem der größten Gangster-Klassiker überhaupt.

Wer Scarface mit Al Pacino noch nicht gesehen hat oder sich den Film mal wieder anschauen will, bekommt bei Amazon Prime ab sofort die Gelegenheit, die ikonische Aufstieg-und-Fall-Geschichte von Tony Montana zu streamen.

Serienfans können bei Amazon Prime ab sofort alle 7 Staffeln von Scandal schauen, während in der 1. Staffel der neuen Serie Alex Rider James Bond im Jugendstil wartet.

Hier könnt ihr euch nochmal einen Trailer zu Scarface anschauen

Scarface - Trailer (English) HD 1080p

Übersicht: Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neuen Serien bei Amazon Prime

